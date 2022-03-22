Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin 64 personal alımı: Başvurular ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü kapsamında merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin 64 personel alımı için gereken şartlar ve başvuru tarihleri merak kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin 64 personel alımı için başvurular ne zaman yapılacak? Gereken şartlar neler? İşte detaylar...

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