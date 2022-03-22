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Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin 64 personal alımı: Başvurular ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü kapsamında merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin 64 personel alımı için gereken şartlar ve başvuru tarihleri merak kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin 64 personel alımı için başvurular ne zaman yapılacak? Gereken şartlar neler? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin 64 personal alımı ne zaman? Şartlar neler?
tarım ve orman bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı binlerce personel alımı gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü kapsamında merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapacağını açıkladı. Duyurunun ardından konuya ilişkin ayrıntılar sorgulanmaya başlandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Fuat Oktay Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ bünyesinde çalışacak 5 bin 64 kişinin alımlarının ne zaman yapılacağına dair herhangi bir detay vermedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru tarihleri ve başvuru şartları belli olduğunda detaylarına haberimizde yer vereceğiz.

FUAT OKTAY'IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Dünya Su Günü” münasebetiyle düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 Personel alımı yapılacaktır" dedi.

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