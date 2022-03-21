Özgün Bekçi alımı yapılacak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan bekçi alımıyla ilgili açıklama
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Bekçi alımı yapılacak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bekçi alımıyla ilgili açıklama!

2022 Bekçi alımları konusunda yapılan son açıklamalar adaylar tarafından takip ediliyor. Bekçi alımı ile ilgili son dakika açıklama TVNET'te canlı yayınlanan Net Bakış Özel programının bu haftaki konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. 2022 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman? İşte Bakan Soylu'dan son bekçi alımına ilişkin açıklama...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Kaç kişi alınacak? Bakan Soyludan açıklama!
Özgün

Bekçi alımına ilişkin detaylar, başvuruda bulunacak adaylar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuru ile 2022’de 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bakan Soylu TVNET'te yayınlanan canlı yayında bekçi alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Soylu, bekçi alımına ilişkin ise şunları söyledi:

"3 bin kadromuz çıktı. 250 de boş kadromuz var. 3250 kadroya önümüzdeki günlerde çıkacağız."

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

EGM bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Bakan Soylu'dan bekçi ataması ve 3600 müjdesi
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TVNET'te canlı yayınlanan Net Bakış Özel programının bu haftaki konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.
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Bakan Soylu, 3600 ek gösterge ve atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
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\"3-5 AY İÇİNDE BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\"<br><br>Soylu, 3600 ek gösterge için şunları söyledi: <br><br>\"Mayıs ayında netleşecek. 3-5 ay içerisinde biteceğini düşünüyorum.\"
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\"Çalışma Bakanımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla mayıs ayında netleştireceğini ifade etti. Sözünü Cumhurbaşkanımız verdi. Ben takipçisiyim.\"
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Bakan Soylu, bekçi alımına ilişkin ise şunları söyledi:
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\"3 bin kadromuz çıktı. 250 de boş kadromuz var. 3250 kadroya önümüzdeki günlerde çıkacağız.\"
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BEKÇİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?<br><br>EGM bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı.
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BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?<br><br>Bekçi alım başvuru tarihleri belirlendiğinde Polis Akademisi resmi sayfasından e-devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuru yapılır. Bu başvurular açıklandığında pa.edu.tr ve EGM mahalle bekçisi başvurularını e-Devlet sisteminden tamamlanır.
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Duyuru yapılması ile birlikte http:www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuru yapılır.
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3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?<br><br>3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor.
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Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
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3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞLARA ETKİSİ NASIL OLACAK?<br><br>Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emeklilerin dul ve yetimleri de imkândan yararlanacak ve geçmişte emekli olan ve bundan sonra emekli olacak memurların maaşları artacak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. Eğer düzenleme yapılırsa ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor.
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Bakan Soylu'dan bekçi ataması ve 3600 müjdesi
Bekçi ataması son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında, 3600 ek gösterge ve bekçi atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 3600 ek göstergenin 3-5 ay içinde biteceğini ifade eden Bakan Soylu, 3 bin 250 yeni bekçi alınacağını da duyurdu. Peki 3 bin 250 bekçi ataması ne zaman yapılacak? Polislere 3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak? Bekçi alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? 3600 nedir ne işe yarar? İşte detaylar...

BEKÇİ MAAŞI 2022 NE KADAR?

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. 2022 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti. Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL, üniversite mezunu bekçi ise 5.421,4155 TL maaş alıyor.

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