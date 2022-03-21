Bekçi alımı yapılacak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bekçi alımıyla ilgili açıklama!
2022 Bekçi alımları konusunda yapılan son açıklamalar adaylar tarafından takip ediliyor. Bekçi alımı ile ilgili son dakika açıklama TVNET'te canlı yayınlanan Net Bakış Özel programının bu haftaki konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. 2022 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman? İşte Bakan Soylu'dan son bekçi alımına ilişkin açıklama...
Bekçi alımına ilişkin detaylar, başvuruda bulunacak adaylar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuru ile 2022’de 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bakan Soylu TVNET'te yayınlanan canlı yayında bekçi alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Soylu, bekçi alımına ilişkin ise şunları söyledi:
"3 bin kadromuz çıktı. 250 de boş kadromuz var. 3250 kadroya önümüzdeki günlerde çıkacağız."
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
EGM bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. 2022 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti. Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL, üniversite mezunu bekçi ise 5.421,4155 TL maaş alıyor.