Çiftçi destek ödemeleri başladı mı? Çiftçi destek ödeme sorgulama 2022 e-Devlet

Tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili bilgiler tarımsal işlerle uğraşanların gündeminde yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından beklenen açıklamayı yaptı. Tarımsal destek ödemeleri sorgulanmaya başlandı.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Kirişci, 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlandığını açıkladı.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 5 farklı kalemde 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesinin bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarına göre üreticilerine hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

E-DEVLET ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci sosyal medya hesabından, “Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun” başlığıyla yaptığı paylaşımda, Buzağı Desteği kapsamında 1 milyar 135 milyon 749 bin 846 lira, Çiğ Süt Desteği kapsamında 419 milyon 647 bin 375 lira, Manda Desteği kapsamında 23 milyon 64 bin 350 lira, Süt Analiz Desteği kapsamında 16 milyon 663 bin 700 lira, Malak Desteği kapsamında 7 milyon 557 bin 950 lira olmak üzere toplamda 1 milyon 602 milyon 683 bin liralık destekleme ödemesinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını ifade etti.

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150 Milyon liralık destek şu şekilde dağıtılacak:

- Hububat - Baklagil ve Dane Mısır desteği 127 milyon 810 bin 865 TL

- Bombus arısı kullanım desteği 10 milyon 364 bin 460 TL

- Serftirikalı fidan kullanım desteği 2 milyon 235 bin 556 TL

- Kırsal kalkınma desteği 9 milyon 756 bin 242 TL