​TC kimlik no ile adres nasıl bulunur? TC kimlik no ile adres nasıl sorgulanır?

Adres sorgulama oldukça merak edilen bir konu. TC kimlik no ile adres nasıl bulunur? TC kimlik no ile adres nasıl sorgulanır? İşte bütün bilgiler sizlerle...

Adres sorgulama sistemi sadece kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve yürütmekte oldukları iş itibari ile nüfus kayıt bilgilerine ulaşma yetkisi bulunan kişilere açıktır. Dolayısı ile TC kimlik no ile adres nasıl bulunur şeklinde arama yapan kişiler resmi olarak bir kişinin adresini TC'den sorgulayamaz ve öğrenemez.

TC kimlik no ile adres nasıl bulunur? TC kimlik no ile adres nasıl sorgulanır?

T.C. ile adres sorgulaması yapamazsınız. Bu yetki sadece bazı kamu çalışanlarına verilmiş bir izindir. E Devlet sistemine geçilen ilk dönemlerde bazı uygulamalardan bir kişinin adresini sorgulama yapabiliyorduk. Bu sorgulama için herhangi bir kişinin T.C. Numarası ve seri no, aile no gibi bazı bilgilere ihtiyaç duyardık. E Devlet sistemi sisteminde var olan bu açığı yıllar önce kapatmıştır. Artık başkasına ait bir adresi sorgulama imkanı tamamen ortadan kalkmıştır. Adres sorgulama yetkisinin tanındığı her çalışan söz konusu bu bilgileri kimse ile paylaşmayacağına vs dair taahhütname imza etmişlerdir. Kamu kurumlarında yer alan adres sorgulamaya dair bu sistem Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünün sistemine bağlı bir sistemdir ve mevzuatında MERNİS olarak geçer.

Hangi kamu çalışanları Mernis adres sorgulama yetkisine sahiptir?

Sağlık kurumlarında hasta kaydı yapan memurlar, Nüfus Müdürlüklerinde görev yapan memurlar, Emniyet çalışanlarımız bu sorgu yetkisine sahiptir. Tabi bu yetki bu kurumlarda çalışan bütün memurlara tanınmamıştır. Sadece görev tanımı ile ilgili iş icabı bazılarına bu yetki verilmiştir.

Not: Bu yetkiyi alan memurlar kesinlikle bir kişinin adresini özel araştırma için kullanamaz ve elde ettiği bu verileri kimse ile paylaşamaz. Aksi durumda yasal takip yapılır.