​Araç hasar kaydı sorgulama nereden, nasıl Yapılır?

İkinci el bir aracın hasar kaydının temiz olması değeri için oldukça önemli. Hasar kaygı, kaza sorgulama nereden ve nasıl yapılır? Aslında oldukça basit ve pratik olan bir konuyu sizler için derledik. Araç hasar kaydı nereden yapılır? Araç hasar kaydı nasıl sorgulanır? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Araç hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Bir aracın hasar geçmişini öğrenmek, kaza sorgulama yapmak için SMS yolunu kullanabilirsiniz. SMS yöntemi oldukça kolay ve pratik.

Plaka sorgulatma yapmak için araştırdığınız aracın plakasını birleşik bir şekilde yazdıktan sonra SMS hizmet bedeli ödemek suretiyle 5664’e göndermeniz yeterli. Bu sayede aracın plakası değişmiş olsa bile, eski hasar bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Mesajı gönderdikten sonra kısa süre içerisinde SMS olarak size bilgi verilir. Size gelecek mesajda aracın hangi tarihlerde kaza yaptığı, araçta ne gibi hasarlar oluştuğu, hasarların maliyeti gibi konular detaylı bir şekilde ifade edilir.

SMS ile ayrıca trafik poliçesi, kaza tespit tutanağının durumu ve vefat etmiş kişilerle ilgili hayat sigortası poliçesi bilgilerini de alabilmeniz mümkün.

Bu işlem için hangi operatörden sms’in gönderilmesi fark etmemektedir. Bu uygulama ile aracın hasar durumuna ulaşılabilmektedir. SMS ücreti her sorgulama için 15 TL’dir.

Ayrıca araçta değişen parça olup olmadığını öğrenmek için PARCA BOŞLUK PLAKA yazıp 5664’e sms göndererek öğrenilebilmektedir.

Eksper raporu olan kazalarda değişen parçaları PARÇA BOŞLUK PLAKA BOŞLUK HASAR TARİHİ yazıp 5664'e sms göndererek öğrenebilirsiniz.

Aracın şasi numarası ile sorgulama yapmak için HASAR BOŞUK S BOŞLUK ŞAŞİ NUMARASI'nı yazıp 5664'e sms göndermeniz yeterli.

Aracın şasi numarasıyla tüm detay bilgilerini öğrenmek için DETAY BOŞLUK S BOŞLUK ŞAŞİ NUMARASI'nı yazıp 5664'e sms gönderin.

Araca ait değişen parça bilgilerini sorgulamak için PARÇA BOŞUK PLAKA BOŞLUK KAZA TARİHİ'ni yazıp 5664'e sms atın.

Değişen parça bilgisi sorgulamasını şasi no ile yapmak için PARÇA BOŞUK S BOŞLUK ŞAŞİ NUMARASI BOŞLUK KAZA TARİHİ'ni yazıp 5664'e sms atmak yeterli olacaktır.

DETAY BOŞLUK PLAKA yazılarak da aracın trafiğe çıkış tarihi, kasko gün sayısı, aracın hangi illerde tescil kaydının olduğu gibi ayrıntılı bilgilere ulaşılır. Yapılan sorgulamalarda aracın plakası değiştirilmiş dahi olsa aracın eski hasar bilgilerine ulaşabilme imkanı bulunmaktadır.