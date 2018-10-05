Teknoloji 5G laboratuvarları Ankarada kuruluyor
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5G laboratuvarları Ankara'da kuruluyor

İletişimin yeni çağı 5G için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden üçü, 5G çalışmaları için yeni laboratuvarlar kurmaya başladı. Hacettepe, ODTÜ ve Bilkent'e kurulacak laboratuvarlar, servis sağlayıcıların kaynaklarıyla Türkiye'yi 5G'ye taşıyacak.

Haber Merkezi AA
5G altyapısının çalışması için önümüzde minimum 1,5-2 yıl olduğu belirtiliyor.
5G altyapısının çalışması için önümüzde minimum 1,5-2 yıl olduğu belirtiliyor.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, 5G laboratuvarlarının, servis sağlayıcıların büyük gayret ve kaynak aktarmalarıyla, içerisinde Hacettepe, Bilkent ve ODTÜ'nün bulunduğu üçgen alanda kurulmaya başlandığını bildirdi.

Rektör Özen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen ve Hacettepe, Bilkent ile ODTÜ'nün de dahil olduğu 5G çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya telekomünikasyon sektörünün sadece insanların değil cihazların da birbiriyle haberleşmesine olanak sağlayacak 5G'ye geçmeye hazırlandığı bir süreçte 3 üniversitenin ortak bir çalışmada yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Özen, Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün son derece gelişmiş ve üst düzey araştırmalar yaptığını bildirdi.


Hiçbir mali sıkıntı yok

Bir hayalini de paylaşan Özen, şöyle konuştu:

  • "ABD'nin doğu yakasında, saygın ve ünlü 3 üniversitenin oluşturduğu bir üçgen vardır. Buraya 'araştırma üçgeni' denir. Doğu yakasının neredeyse tüm Ar-Ge'si oradan çıkar. Ben de doğma büyüme Ankaralı olarak 'bilim ve sanatın merkezi Ankara'dır' inancımdan yola çıkarak, Hacettepe, ODTÜ ve Bilkent'in konumlarını da göz önüne alarak Türkiye'nin araştırma üçgeninin burası olduğunu gösteren sembolik çalışmanın 5G olduğuna inanıyorum. 5G, Türkiye için çok önemli. Servis sağlayıcıların büyük gayret ve kaynak aktarmasıyla 5G laboratuvarları, bu üçgen alana kurulmaya başlandı."

Üçgenin bir ucunun Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi'nde, bir ucunun ODTÜ'de ve arada Bilkent olmak üzere Eskişehir yoluna kadar uzanarak BTK'da biteceğini dile getiren Haluk Özen, "5G, daha ticarileşmeden bu alanda kullanılır hale gelecek ve böylece bu alandaki öğrenciler 5G ile öncelikle tanışma ayrıcalığına sahip olacaklar." diye konuştu.

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Özen, çalışmada hiçbir mali sıkıntının da bulunmadığını da belirterek, "Endüstride çok gerekli olan 5G teknolojileri, aynı zamanda sağlık teknolojileri, uzaktan ameliyatlar, eğitim, taşıtlar, nesnelerin internetinin olmazsa olmazı. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok heyecanlıyım. Sistemin çalışması için önümüzde minimum 1,5-2 yıl olduğunu biliyorum." dedi.

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