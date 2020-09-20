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Teknoloji AB büyük teknoloji şirketleri için katı kurallar getirecek yasayı sunacak
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AB büyük teknoloji şirketleri için katı kurallar getirecek yasayı sunacak

Avrupa Birliğinin, büyük teknoloji şirketlerine karşı “adil rekabeti” sağlamak için daha katı kurallar hazırlığında olduğu bildirildi. AB Komisyonunun yıl sonuna kadar sunmayı planladığı “Dijital Hizmetler Yasası” ile Facebook ve Twitter gibi şirketlerin sosyal medyada içeriğe ilişkin sorumluluklarını ve yükümlülüklerini artırmak istediği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
ABD’nin beş büyük teknoloji şirketi Alphabet, Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft, satışlarının ortalama dörtte birini Avrupa’da gerçekleştiriyor.
ABD’nin beş büyük teknoloji şirketi Alphabet, Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft, satışlarının ortalama dörtte birini Avrupa’da gerçekleştiriyor.

Avrupa Birliğinin, büyük teknoloji şirketlerine karşı “adil rekabeti” sağlamak için daha katı kurallar hazırlığında olduğu bildirildi.

Financial Times'ın haberinde, AB Komisyonunun, Avrupa’da pazar hakimiyetleri müşterilerin ve daha küçük şirketlerin çıkarlarını tehdit ediyorsa Alphabet, Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin Avrupa operasyonlarını parçalamaya veya satmaya zorlayacak bir yasa tasarısı hazırlığı içinde olduğu ifade edildi.

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Milletler üstü "Beş Göz"lü istihbarat dünyayı izliyor
Vekalet savaşlarının yeni devi Çin ve Rusya özelinde, diğer yandan dünya genelinde Five Eyes (Beş Gözler) adında bir istihbarat cephesi oluşturuldu. Çok gizli faaliyetleri neticesinde dünyada meydana gelen siyasi, ekonomik, askeri her gelişmeyi çıkarlarına uygun düşecek şekilde düzenleyen 1590'dan bu yana dünya sahnesine yön veren Rothschild ailesi küresel bir gözetleme sistemi kurdu. İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nin esas parçalarını oluşturduğu Beş Göz sistemi Snowden tarafından 'kendi ülkelerinde bilinen, yazılmış kanunlara uymayan ' milletler üstü' istihbarat organizasyonu olarak tanımlanıyor.


Dijital Hizmetler Yasası yürürlüğe girecek

AB Komisyonunun yıl sonuna kadar sunmayı planladığı “Dijital Hizmetler Yasası” ile Facebook ve Twitter gibi şirketlerin sosyal medyada içeriğe ilişkin sorumluluklarını ve yükümlülüklerini artırmak istediği haberde yer aldı.

ABD’nin beş büyük teknoloji şirketi Alphabet, Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft, satışlarının ortalama dörtte birini Avrupa’da gerçekleştiriyor. Bu şirketler, uzun zamandır AB rekabet kurumların hedefinde bulunurken, bunların daha küçük rakipleri, önemli iş alanlarından dışlanmaktan şikayet ediyor.

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