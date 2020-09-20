ABD TikTok yasağını bir hafta erteleyecek

Milletler üstü "Beş Göz"lü istihbarat dünyayı izliyor

Vekalet savaşlarının yeni devi Çin ve Rusya özelinde, diğer yandan dünya genelinde Five Eyes (Beş Gözler) adında bir istihbarat cephesi oluşturuldu. Çok gizli faaliyetleri neticesinde dünyada meydana gelen siyasi, ekonomik, askeri her gelişmeyi çıkarlarına uygun düşecek şekilde düzenleyen 1590'dan bu yana dünya sahnesine yön veren Rothschild ailesi küresel bir gözetleme sistemi kurdu. İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nin esas parçalarını oluşturduğu Beş Göz sistemi Snowden tarafından 'kendi ülkelerinde bilinen, yazılmış kanunlara uymayan ' milletler üstü' istihbarat organizasyonu olarak tanımlanıyor.



