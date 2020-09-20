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Dünya ABD TikTok yasağını bir hafta erteleyecek
AMERİKA

ABD TikTok yasağını bir hafta erteleyecek

ABD Ticaret Bakanlığı, "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının indirilmesine yönelik yasağın bir hafta erteleneceğini duyurdu. Trump'ın yönlendirmesiyle, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un 20 Eylül 'de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok uygulamasına ilişkin yasağı, 27 Eylül'e erteleyeceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
ABD Ticaret Bakanlığı &quot;ulusal güvenliği koruma&quot; gerekçesiyle Çinli şirketlere ait TikTok ve WeChat'in indirilmesinin yasaklanacağını duyurmuştu.
ABD Ticaret Bakanlığı "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait TikTok ve WeChat'in indirilmesinin yasaklanacağını duyurmuştu.

ABD Ticaret Bakanlığı, "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının indirilmesine yönelik yasağın bir hafta erteleneceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki kolunun Oracle-Walmart ortaklığında satın alınmasına ilişkin yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının ardından, Ticaret Bakanlığından TikTok yasağına ilişkin açıklamada geldi.

Yaşanan olumlu gelişmeler ışığında ve Trump'ın yönlendirmesiyle, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un 20 Eylül 'de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok uygulamasına ilişkin yasağı, 27 Eylül'e erteleyeceği bildirildi.

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Vekalet savaşlarının yeni devi Çin ve Rusya özelinde, diğer yandan dünya genelinde Five Eyes (Beş Gözler) adında bir istihbarat cephesi oluşturuldu. Çok gizli faaliyetleri neticesinde dünyada meydana gelen siyasi, ekonomik, askeri her gelişmeyi çıkarlarına uygun düşecek şekilde düzenleyen 1590'dan bu yana dünya sahnesine yön veren Rothschild ailesi küresel bir gözetleme sistemi kurdu. İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nin esas parçalarını oluşturduğu Beş Göz sistemi Snowden tarafından 'kendi ülkelerinde bilinen, yazılmış kanunlara uymayan ' milletler üstü' istihbarat organizasyonu olarak tanımlanıyor.

Yasak 20 Eylül'de başlayacaktı

ABD Ticaret Bakanlığı, 18 Eylül'de "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in 20 Eylül'den itibaren indirilmesinin yasaklanacağını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu uygulamaların mobil uygulama mağazaları aracılığıyla para transferi ve ödeme hizmet sağlamasına izin verilmeyeceği bildirilmişti. Açıklamada, 12 Kasım'a kadar ulusal güvenliğe yönelik endişelerin giderilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yasakları kaldırılabileceği belirtilmişti.

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