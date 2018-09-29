Teknoloji Aileleriniçi rahatolacak
SOSYAL MEDYA

Ailelerin içi rahat olacak

Dijital operatör Turkcell’in oyun platformu Playcell, avantajlı abonelik paketleri ile çocuklara reklâmsız iki ayrı oyun paketi sunuyor. Çocuklar renkli ve eğlenceli yüzlerce oyuna keyifle ulaşırken, anne-babalar için de oyun içi satın alma endişesi ortadan kalkıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Playcell, avantajlı abonelik paketleri ile çocuklara reklâmsız iki ayrı oyun paketi sunuyor.
Playcell, avantajlı abonelik paketleri ile çocuklara reklâmsız iki ayrı oyun paketi sunuyor.

Türkiye’nin lider dijital operatörü Turkcell tarafından hayata geçirilen çocukların oyun platformu Playcell, kısa süre içinde aylık 2 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Çocuklara yönelik güvenilir oyun platformu Playcell, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda avantajlı abonelik paketleri hizmete sundu.

5 GB İNTERNET HEDİYE

Playcell Plus çocuklara reklâmsız bir oyun ortamı sunarken, Playcell Ekstra ise Toca Boca serisi, Cut the Rope serisi, Sago Mini, Garfield gibi pek çok sevilen premium oyunu ücretsiz ve reklâmsız olarak özellikle Android cihazlarda çocuklarla buluşturuyor.

  • AİLELERİN İÇİ RAHAT OLACAK
  • Herhangi bir oyun içi satın alma yapılmadan içeriğin tamamına ulaşılabildiği için de hem ebeveynler için güvenli hem de çocuklar için keyifli bir ortam oluşuyor. Turkcell, çocuklar rahatça oynayabilsin diye her iki pakete de 5GB internet tanımlıyor. Playcell Plus avantajlarından 5 TL’ye; Playcell Extra avantajlarındansa 12,90 TL’ye yararlanmak mümkün.

ARABADAN ZEKA OYUNUNA YÜZLERCE OYUN

Reklâmsız ve güvenilir içeriğiyle ebeveynlerin çocuklarına rahatça oyun oynatabileceği bir ortam sunan Playcell’de araba yarışından, yetenek ve beceri oyunlarına, spor oyunlarından zekâ oyunlarına kadar farklı kategorilerde birbirinden renkli ve eğlenceli yüzlerce oyun bir arada yer alıyor.

5-12 YAŞ GRUBU İÇİN GELİŞTİRDİLDİ

Oyunlar 5-12 yaş grubuna yönelik geliştirilmiş olsa da büyük küçük tüm oyun severler Playcell’i ziyaret ederek, birbirinden eğlenceli ve ücretsiz oyunlara her an her yerden ulaşabiliyor, oyun oynama heyecanını Playcell web sitesinden, cihazların mobil ara yüzünden (mobil.playcell.com) yaşayabiliyor.

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