Teknoloji Anadolu Üniversitesinden, bakanlığa teknolojik destek
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Anadolu Üniversitesi’nden, bakanlığa teknolojik destek

Anadolu Üniversitesi’nin Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminin aktif şekilde kullanılabilmesi için öğrenci ve velilere yönelik kamu spotu hazırlanarak sistemin verimli şekilde kullanılmasına destek sağlandı.

Haber Merkezi İHA
EBA ağı evden çalışmaya hazır
EBA ağı evden çalışmaya hazır


Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi dolayısıyla çevrimiçi ortamlar üzerinden eğitim ve öğretimin devam etmesinin kararlaştırıldığı günlerde; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanmış olan EBA sistemi üzerinden kapsamlı bir çevrimiçi eğitim süreci başlatıldı. Bir dijital öğrenim platformu olan EBA üzerinden öğrenciler eğitimlerini sürdürürken, veliler de EBA sistemi üzerinden eğitim gören öğrencilerinin durum kontrolünü gerçekleştirebiliyor. EBA sistemine, www.eba.gov.tr adresinden ulaşan velilerin, üstteki menüden veli girişini seçip otomatik olarak yönlendirme ile e-devlet sistemi üzerinden giriş yapmaları gerekiyor. Birden fazla öğrencinin velisi olunması durumunda ise yine sistem üzerinden hangi öğrencinin durumuna bakılmak istendiği seçilebiliyor. Bu seçim sonrasında, takvimden, öğrencinin; etkinlikleri, çalışmaları, tatil günleri ve yazılı sınavları takip edilebiliyor. Dersler butonu aracılığıyla, öğrencinin aldığı dersler, öğrencinin performans durumu ve tamamlama yüzdesi görüntülenebiliyor.

İHA
Öğrencilerin evden çalışması için altyapı tamamlandı

Ders içerikleri öğrenci tarafından tamamlandıkça konu tamamlama yüzdesi artıyor ve konu performansı ise öğrencinin bir konudaki testler ve sınavlardaki performansını gösteriyor. Öğrencinin derse ait ödevi varsa aynı ekrandan derse ait ödev ve uyarılar görüntülenebiliyor.
Sistem üzerinden ayrıca, öğretmen tarafından öğrenciye atanmış çalışmalar, çalışmaların başlangıç ve bitiş tarihleri ve öğrencinin çalışmada ilerleme durumu da görüntülenebiliyor. Takvim butonu, detaylı eğitim takvimini görüntülemeye imkan sağlarken, kütüphane menüsünde ise; eğlence, oyun, bilim ve teknoloji, sağlık ve spor gibi 7 farklı kategori yer alıyor.

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