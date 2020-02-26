BiP "Acil Durum Butonu"na kayıtlı kişi sayısı 1 milyona ulaştı

BiP'in "Acil Durum Butonu" hizmeti kapsamında "Acil Durumda Ulaşılacak Kişi" olarak belirlenen kişi sayısı 1 milyona ulaştı. BiP, yakın zamanda kullanıcılarına şebeke olmadan mesaj atma imkanı da sunacak.

Turkcell açıklamasına göre, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm operatör kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak kullanılabilen BiP, deprem ve diğer doğal afetler ile acil durumlarda kesintisiz iletişim imkanı sunmak için geliştirdiği Acil Durum Butonu hizmetiyle tüm operatör kullanıcılarının yakınlarına konumlarını ve durumlarını iletmeyi sağlıyor.

Aralık 2019'dan bu yana Acil Durum Butonu'nu devreye alan kullanıcılar, 1 milyon yakınını BiP üzerinden "Acil Durumda Ulaşılacak Kişi" olarak belirledi.

"Acil Durumlarda Ulaşılacak Kişi" olarak yakınlarını kaydeden kullanıcılar, bu özellik sayesinde tek tuşla acil servislerle iletişim kurmanın yanı sıra seçilen 10 kişilik listeye de durum ve konum bilgilerini hem BiP mesajı hem de kısa mesaj olarak ücretsiz gönderebiliyor.

Yeni teknolojik imkanların devreye girmesiyle birlikte Acil Durum Butonu kısa bir süre sonra internet erişimi olmadan da çalışacak.

- BiP Acil Durum Butonu ile kesintisiz iletişim



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Turkcell olarak, vatandaşların afet durumlarında yakınlarıyla iletişimde kalabilmeleri için her geçen gün yeni teknolojiler geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, "Acil durumlar ve doğal afetler sonrasında veri iletişimi de büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

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Kullanıcılarına her depremden sonra sesli iletişim yerine internet üzerinden iletişim kurmaları çağrısında bulunduklarını aktaran Tansuğ, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda geliştirdiğimiz BiP Acil Yardım Butonu sayesinde tüm operatör kullanıcıları acil durumlarda ulaşmak istedikleri kişilere 'Güvendeyim' ve 'Acil Durum Bildir' seçenekleri ile nasıl olduklarını, konumları ile birlikte hem kısa mesaj hem de BiP mesajı olarak ücretsiz gönderebiliyor. Ayrıca 112 Acil, 155 Polis gibi acil yardım numaralarına tek tuşla ulaşabiliyor. Yeni teknolojiler ile birlikte bu uygulamamızı daha da geliştirerek kesintisiz iletişim sunmaya devam edeceğiz."



BiP gibi mobil internet kullanan uygulamalar üzerinden yapılan ses çağrıları ve atılan mesajlar, afet zamanlarında sorunsuz olarak karşı tarafa ulaştırılıyor. Ayrıca, mobil internet üzerinden gerçekleşen iletişimde herhangi bir kapasite problemi de yaşanmıyor.

