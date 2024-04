Anker Space One kulaklığını satışa çıkardı

Kulak üstü, kulak içi kulaklıklar, hoparlörler ve ses sistemleri alanında her bütçeye ve her kitleye hitap eden ürünler geliştirmeye devam ettiklerini belirten Anker Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur “Soundcore kategori markasındaki başarılarımız sayesinde 2023 yılında hoparlör ve kulaklıkta adet ve cirosal bazda pazarda ikinci sıraya yerleştik. Şimdi de yine bütçe dostu ve Premium özelliklere sahip yeni kulak üstü kulaklığımız Soundcore Space One ile ezberleri bozmaya devam ediyoruz. Soundcore ailesinin yeni üyesi Space One kulak üstü kulaklık, dış sesleri iki kat daha güçlü azaltma özelliğine sahip. Müzik keyfini kesintiye uğratmadan sürdürebilen Soundcore Space One’ın kullanıcılarımız tarafından çok sevileceğinden eminim” dedi.