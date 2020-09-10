Apple çalışanları özel maske geliştirdi

Apple Yüz Maskesi, birçok bez maske gibi hem gelen hem de giden parçacıkları filtreleyen üç katmanlı bir tasarıma sahip. Bu özelliği ile beş defaya kadar yıkanıp tekrar kullanılabiliyor. Maske, buğulanmadan burnu yerleştirmek için üçgen şekilli bir tasarıma, çene için yuvarlak bir bölüme ve kulaklar için ayarlanabilir iplere sahip.

ClearMask adlı maske tamamen şeffaf ve onaylı bir cerrahi maskeyken en dikkat çeken yanı ise işitme güçlüğü çeken kişilerin kullanıcının ne dediğini anlayabilmesi için tüm yüzü gösteriyor olması.

Apple çalışanının MacRumors'a gönderdiği örnek maske.



Clearmask herkesin kullanımına açık

Apple'ın Bloomberg'e bildirdiğine göre; şirket çalışanları için yalnoızca Apple Yüz Maskesi tasarlandı. ClearMask, işitme engelli ve işitme güçlüğü çeken öğrencileri eğitme konusunda uzmanlaşmış Gallaudet Üniversitesi ile ortaklaşa üretilirken bu maske sadece Apple çalışanları ile test edildi. Bu ürünü herkesin kullanması amaçlanırken Apple, ileride kullanmak üzere kendi şeffaf maske seçenekleri üzerinde çalışıyor.

Apple çalışanları, önümüzdeki iki hafta içinde Apple Yüz Maskelerini almaya başlayacak. Şirket ayrıca mağazalarını ziyaret eden müşterilere de temel cerrahi maskeler sağlarken bunlar Apple tasarımı maskeler olmayacak.