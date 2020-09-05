Apple, IOS 14 için Beta 7 güncellemesi yayınladı: Gelen yenilikler de belli oldu Apple, kullanıcıları için İOS 14'ün yeni sürümü Beta 7'nin güncellemesini yayınladı. Bir önceki sürüme göre pek bir değişikliğin olmadığı görülürken en dikkat çeken özellik ise duvar kağıdında.

Haber Merkezi 05 Eylül 2020, 14:06 Son Güncelleme: 05 Eylül 2020, 16:01 Yeni Şafak