Apple, IOS 14 için Beta 7 güncellemesi yayınladı: Gelen yenilikler de belli oldu

Birçok İOS kullanıcısının uzun süredir beklediği Beta 7 güncellemesi Apple tarafından duyuruldu.
- Apple, İOS 14 için birçok test yapmaya devam ediyor. Teknoloji devi bugün hem geliştiricilerinin hem de herkesin yükleyebileceği iOS 14 Beta 7 güncellemesini yükleme imkanı tanıdı.Toplamda güncelleme için ihtiyacınız olan yer ise 450 mb. Güncelleme ile birlikte gelen en dikkat çekici özellik ise duvar kağıdında görülüyor. Renkli şerit çizgili duvar kağıtları artık koyu veya açık moda göre farklılık gösteriyor.
iOS 14 Public Beta 7 yüklemek için yapmanız gerekenler
İlk olarak; iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.
Daha sonra ise; sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.
- Tıkladıktan sonra; 'Enroll Your Devices' ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.
Son olarak ise tek yapmanız gereken Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 14’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yüklemek.