Apple iş birliği Hyundai tarafında karışıklığa neden olabilir

Apple'ın uzun süredir elektrikli otomobiller için görüşmeler yaptığı bilinen bir gerçek. Hatta geçtiğimiz dönemlerde Hyundai ile birlikte adımlar atılacağı da günceme gelmişti. Ama yeni ortaya çıkan bilgilere göre Hyundai aslında bu konuda daha temkinli davranmayı tercih ediyor.

Hyundai iş birliği konusunda Apple'dan bir cevap yok. Ancak bir yandan farklı otomobil üreticileriyle de görüşüldüğü biliniyor.

İddialara göre Hyundai yalnızca montajı yapacak

Hatta bazı yöneticilerin Apple - Hyundai iş birliğine karşı olduğu da belirtiliyor. Yani aslında bu ortaklık Hyundai cephesinde dengeleri bozmuş gibi görünüyor. Hatta sırf bu nedenden dolayı Apple'ın alternatif olarak bir de Kia ile çalışabileceği söyleniyor.

Bir Hyundai yöneticisi, Apple'ın aslında sadece montajlama işlemleri için bu iş birliğini yapmak istediğini iddia ediyor. Yani aslına bakılırsa farklı birçok şirketten parça tedariği yapılacağı ve bunun sonucunda Hyunda'ın da montaj kısmında devreye gireceği belirtiliyor.

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Şu an için Apple cephesinde Hyundai iş birliğiyle alakalı bir açıklama yok. Ancak iki şirketin birlikte adım atması aslında birçok açıdan mantıklı. Hyundai bu noktada özellikle otonom sürüş kısmında Apple'ın geliştireceği teknolojilere yoğunlaşırken Apple ise Hyundai'ın 74 yıllık tecrübesini kullanabilir.