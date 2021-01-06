Apple'ın yeni kablosuz şarj patenti ortaya çıktı

Apple, Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon üreticileri artık şarj konusunda çok hassas. Evet, şirketler hızlı şarj teknolojileriyle birlikte priz başında bekleme süresini önemli oranda azalttı. Ama yeterli değil. Bununla birlikte kablosuz şarj teknolojilerinde de önemli çalışmalar var. Hatta yeni alınan bir patent, Apple'ın bu alanda farklı bir çözüm geliştirebileceğini gösteriyor.

MacBook veya iPad üzerine yerleştirildiğinde şarj oluyor

Çizimlerden de görülebildiği gibi iPhone ve Apple Watch doğrudan MacBook'un üzerine yerleştirilmiş. Yani aslında hem telefon hem de saat bu sayede kablosuz şarj olabiliyor. Ayrıca patent detaylarında iPadiçin de benzer durumun geçerli olduğu görülebiliyor. Yani aslında iPad üzerine yerleştirildiğinde de bahsettiğimiz iki ürünün şarj olması söz konusu. Hatta bu sayede AirPods'ların da şarj edilmesi kuvvetle muhtemel.

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İşin ilginç yanı aslında ürünler şarj olurken bilgisayarın nasıl kullanılacağı... Çünkü iPhone ya da AppleWatch'u kablosuz şarj için çizimlerde görünen yüzeye yerleştirdiğinizde klavyeye uzanıp yazı yazmak pek mümkün değil. En azından bu formda bilgisayar kullanılmadığı durumlar için şarj çok daha makul gözüküyor.

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