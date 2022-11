Apple'dan Elon Musk'a tehdit: Twitter'ı App Store'dan sileriz

Sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, birçok şirketin platforma verdiği reklamları dondurduğunu açıklamıştı.

Bu şirketlerden birinin Apple olduğunu bildiren Musk, "Apple, Amerika’daki ifade özgürlüğünden nefret mi ediyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Musk, bugün konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Apple'ın Twitter'ı tehdit ettiğini belirten Musk, "Apple Twitter’ı App Store’dan silmekle bizi tehdit etti ama nedenini söylemedi" dedi.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

APPLE'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Musk’ın bu iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Apple’dan konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

FOTOĞRAF 8 2 Aralıktan itibaren yeni bir “Twitter Blue” (Mavi Twitter) doğrulama hizmetinin uygulanacağını duyuran Musk, üç renkli tik döneminin başlayacağını söyledi. Bu yeni uygulamaya göre şirket hesapları altın renkli tik, hükümet ve kamu hesapları gri, bireyler ise ünlü olsunlar veya olmasınlar mavi renkli tik kullanacaklar. ​Öte yandan bir ücret açıklanmamakla birlikte Twitter Blue abonelik hizmetlerinin 20 dolara kadar çıkabileceği iddiaları bulunuyor. Bu arada Musk, Androidin sahibi Google ve iPhoneun üreticisi Apple işine engel çıkarırlarsa telefon üreteceğini de açıkladı.​​ TWİTTER’DAN PARODİ HESAPLARA DUVARYaklaşık iki hafta önce Twitter’ı devralmasından bu yana Musk, Twitterın daha güvenilir bir yer olması hedefiyle mavi tiki ücretli hale getirdiğini duyurdu. Ancak Cumartesi günü Twitter Bluenun kısa bir süreliğine kullanıma sunulmasından sonra pek çok kişi Blue’ya kaydolup mavi tikini aldıktan sonra ismini ‘Elon Musk’ şeklinde değiştirdi. Hemen hemen herkesin onaylanmış hesap için para ödeyebileceği ve ardından hesap adını değiştirerek başka bir kişinin kimliğine bürünebileceği için Twitter’ın yeni ücretli hizmeti eleştirildi. Bunun üzerine Elon Musk, başkalarının kimliğine bürünen kullanıcıların bir parodi hesap sahibi olduklarını açıkça belirtmelerini istedi, aksi takdirde sahte isimle Twitter’ı kullanan kişilerin sorgusuz sualsiz şekilde hesaplarının silineceğini açıkladı. Twitter'da yeni dönem başlıyor: Üç farklı renkte tik kullanılacak Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, platformda birçok yenilik gerçekleştirdi. Musk, Twitter'da daha önce 8 dolara herkese mavi tik verme kararını askıya aldıktan sonra yeni uygulamayı açıkladı.

