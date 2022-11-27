Teknoloji Twitter reklam verenlerinin üçte birini kaybetti
SOSYAL MEDYA

Twitter reklam verenlerinin üçte birini kaybetti

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın devralmasından bu yana Twitter'ın en büyük reklam verenlerin üçte biri sitede pazarlama yapmayı durdurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Twitter reklam verenlerinin üçte birini kaybetti
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Elon Musk'ın devralmasından bu yana Twitter'ın en büyük reklam verenlerinin üçte birinden fazlasının sitede pazarlama yapmayı durdurduğu yeni bir raporda belirtildi. Yeni bulgular, Musk'ın siteyi tartışmalı bir şekilde satın almasının sonucu, şirketin ciddi sorunlar yaşayabileceğini gösteriyor.

MARKA GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Şirketin yeni başkanı, kendisinin sahipliğindeki siteyi zayıflatmak amacıyla aktivistlerin, siteden uzak durmaları yönünde reklam verenlere baskı yaptığını öne sürüyor. Ancak şirketler sorunun bundan değil, muhtemelen zayıflayan içerik denetimi nedeniyle ortaya çıkan "marka güvenliğiyle" ilgili endişelerden kaynaklandığını söylüyor. Twitter personelinin yarısından fazlasını işten çıkaran Musk'ın kovduğu kişilerin çoğu, hem reklam satmak hem de bu reklamların sorunlu gönderilerle beraber görünmemesini sağlamak için çalışıyordu.

ŞİRKETLER DESTEĞİNİ ÇEKTİ

Mars şirketi, analitik markası Pathmatichs'in verilerini ilk haberleştiren The Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Markamızı etkileyen önemli marka güvenliği ve uygunluk sorunlarını öğrenince, Mars eylül sonlarında Twitter'daki reklam faaliyetlerini askıya almaya başladı" diye belirtti.

The Washington Post'un analizine göre, Twitter'a reklam vermeyi kesecek diğer büyük şirketler arasında Kellogg, Verizon ve ilaç şirketi Merck de bulunuyor.

Haberde, toplamda sitenin ilk 100 reklam vereninin üçte birinden fazlasının son iki haftadır reklam vermediği belirtildi. Musk'ın şirketi devralmasından bu yana ilk 50'nin de 14'ü reklam vermedi.

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SADECE MUSK'IN DEVRALMASINDAN KAYNAKLANMAYABİLİR

Reklamla ilgili sıkıntılar sadece Musk'ın şirketi devralmasından kaynaklanmayabilir. ABD'deki ekonomik durumla ilgili endişelerin artması, birçok reklam verenin pazar paylarını genişletmek için pazarlamaya harcama yapmaya daha az istekli olabileceği anlamına geliyor.

Ancak her iki şekilde de bu sıkıntılar Musk'a sorun yaratabilir. Twitter geçen yıl gelirinin neredeyse yüzde 90'ını lisanslamadan elde etmişti.

Şirketin yeni yöneticisi, bunun yerine aboneliklere ve üyeliklere ağırlık vereceğini belirtiyor. Musk kullanıcıların adlarının yanına mavi tik gelmesi gibi avantajlar içerecek 8 dolarlık yeni bir "Twitter Blue" hizmetini defalarca zorlasa da yaygın taklit hesaplar nedeniyle bu özelliğin piyasaya sürülmesini sürekli ertelemek durumunda kaldı.

Twitter'da yeni dönem başlıyor: Üç farklı renkte tik kullanılacak
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2 Aralıktan itibaren yeni bir “Twitter Blue” (Mavi Twitter) doğrulama hizmetinin uygulanacağını duyuran Musk, üç renkli tik döneminin başlayacağını söyledi.
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Bu yeni uygulamaya göre şirket hesapları altın renkli tik, hükümet ve kamu hesapları gri, bireyler ise ünlü olsunlar veya olmasınlar mavi renkli tik kullanacaklar.
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​Öte yandan bir ücret açıklanmamakla birlikte Twitter Blue abonelik hizmetlerinin 20 dolara kadar çıkabileceği iddiaları bulunuyor.
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Bu arada Musk, Androidin sahibi Google ve iPhoneun üreticisi Apple işine engel çıkarırlarsa telefon üreteceğini de açıkladı.​​
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TWİTTER’DAN PARODİ HESAPLARA DUVARYaklaşık iki hafta önce Twitter’ı devralmasından bu yana Musk, Twitterın daha güvenilir bir yer olması hedefiyle mavi tiki ücretli hale getirdiğini duyurdu.
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Ancak Cumartesi günü Twitter Bluenun kısa bir süreliğine kullanıma sunulmasından sonra pek çok kişi Blue’ya kaydolup mavi tikini aldıktan sonra ismini ‘Elon Musk’ şeklinde değiştirdi.
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Hemen hemen herkesin onaylanmış hesap için para ödeyebileceği ve ardından hesap adını değiştirerek başka bir kişinin kimliğine bürünebileceği için Twitter’ın yeni ücretli hizmeti eleştirildi.
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Bunun üzerine Elon Musk, başkalarının kimliğine bürünen kullanıcıların bir parodi hesap sahibi olduklarını açıkça belirtmelerini istedi, aksi takdirde sahte isimle Twitter’ı kullanan kişilerin sorgusuz sualsiz şekilde hesaplarının silineceğini açıkladı.
Twitter'da yeni dönem başlıyor: Üç farklı renkte tik kullanılacak
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, platformda birçok yenilik gerçekleştirdi. Musk, Twitter'da daha önce 8 dolara herkese mavi tik verme kararını askıya aldıktan sonra yeni uygulamayı açıkladı.
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