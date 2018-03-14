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​Apple’dan Türkiye için yeni özelliği devreye aldı

Apple’dan Türkiye için yeni özellik

ABD’li teknoloji devi Apple’ın haritalar uygulaması Apple Maps, dünya çapında hizmet verdiği bisiklet kiralama özelliğini Türkiye’de de devreye soktu.

Haber MerkeziDiğer
Apple, bisiklet kiralama özelliğini bugün Türkiye'de ilk defa Konya ve Seferihisar'da kullanıma sundu.
Apple, bisiklet kiralama özelliğini bugün Türkiye'de ilk defa Konya ve Seferihisar'da kullanıma sundu.

Apple, Google ile olan alaşmasını sonlandırmış ve Google Haritlar'ı iOS'ten kaldırmıştı. Bunun yerine kendi harita uygulaması olan Apple Maps'i kullanıma sunan Cupertinolu dev, ilk etapta bocalasa da güncellemeler ile uygulamada bir takım iyileştirmeler yapmıştı.

Apple Maps'e, Ito World işbirliği ile geçtiğimiz yıllarda eklenen bisiklet kiralama noktalarını gösterme özelliği Avusturya, Hırvatistan, İsviçre, Birleşik Krallık, Hollanda'da da kullanılıyordu.

Apple, bisiklet kiralama özelliğini bugün Türkiye'de ilk defa Konya ve Seferihisar'da kullanıma sundu. Haber7'nin haberine göre bu il ve ilçelerde yaşayan iPhone kullanıcıları, Apple Maps üzerinden bisiklet kiralama noktalarına ulaşabiliyor.

Apple Maps; Konya'da Nextbike ve Seferihisar'da Karbis hizmetini destekliyor. Umarız Apple Maps'in diğer özellikleri de yakında ülkemizin dört bir yanında kullanıma sunulur.

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