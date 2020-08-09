Apple'ın açığını bulan genç: Küçük de olsa bir ödül verilebilirdi - Bursa haberleri Bursa'da bir genç Apple'ın açığını buldu: Yetkililer tarafından sadece teşekkür mesajı gönderildi Bursa'da teknoloji devi Apple'ın açığını bulan 18 yaşındaki Yusuf İslam Unan'a, yetkililer tarafından sadece teşekkür edildi. Benzer şekilde yakın arkadaşlarının açık bulup Apple'dan ciddi ödül teklifleri aldığını belirten Unan, "Ben buna da sevindim ama küçük de olsa bir ödül verilebilirdi" dedi.

Haber Merkezi 09 Ağustos 2020, 10:07 Son Güncelleme: 09 Ağustos 2020, 10:15 DHA