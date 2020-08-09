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Apple'ın açığını bulan genç: Küçük de olsa bir ödül verilebilirdi - Bursa haberleri

Bursa'da bir genç Apple'ın açığını buldu: Yetkililer tarafından sadece teşekkür mesajı gönderildi

Bursa'da teknoloji devi Apple'ın açığını bulan 18 yaşındaki Yusuf İslam Unan'a, yetkililer tarafından sadece teşekkür edildi. Benzer şekilde yakın arkadaşlarının açık bulup Apple'dan ciddi ödül teklifleri aldığını belirten Unan, "Ben buna da sevindim ama küçük de olsa bir ödül verilebilirdi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yusuf İslam Unan
Yusuf İslam Unan

Bursa'da yaşayan Unan, pandemi süreci boyunca evde olduğu için zamanının çoğunu telefonla uğraşarak geçirdi. 'Apple' marka telefonunda bulunan 'Siri' isimli programla konuşmaya başlayan Unan, programdan telefonun dilinin İngilizceye çevrilmesini istedi.

DHA
'Apple' marka telefonunda bulunan 'Siri' isimli programla konuşmaya başlayan Unan, programdan telefonun dilinin İngilizceye çevrilmesini istedi.

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Aynı anda telefonun çalmasıyla birlikte telefonun kapanıp yeniden açıldığını belirten Unan, telefon açıldığında ise tüm programların farklı bir dille çalıştığını fark etti. Durumu Apple'a bildiren Unan'a, yetkililer tarafından teşekkür mesajı gönderildi.

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DHA
Durumu Apple'a bildiren Unan'a, yetkililer tarafından teşekkür mesajı gönderildi.

"Küçük de olsa bir ödül verilebilirdi"

Apple'ın başka açıklarını bulan arkadaşlarına ödül verildiğini, kendisine ise sadece teşekkür mesajı atıldığını söyleyen Unan, şunları söyledi:

  • "Karantina döneminde sıkıldım. Telefonla uğraşmaya başladım. Telefondaki 'Siri' uygulamasını çalıştırıp onunla konuşmaya başladım. 15-20 dakika boyunca konuştum. Programla konuşurken telefonun dilini İngilizce yapmasını istedim. O sırada bana babamdan çağrı geldi. Çağrıda babamla 10-15 saniye konuştum ve telefon kapandı. Telefon yeniden başlatma moduna geçti. Açıldıktan sonra her program farklı bir dilde çalışmaya başladı. Bütün uygulamalardaki bütün diller birbirine karıştı. Açığını fark edince yetkililere bildirdim. Teşekkür ettiler ve açığı düzelttiler. Çevremde başka açıklar bulan arkadaşlarım var. Onlara büyük ödüller teklif edildi. Bana sadece teşekkür edildi. Ben buna da sevindim ama küçük de olsa bir ödül verilebilirdi."

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Apple şaşırttı: Açığı bulan Türk'e ödül olarak 100 TL verdiler
Bursa'da yaşayan lise öğrencisi Oğuz Akçay (17), dünya teknoloji devi Apple'ın, Iphone marka cep telefonunda bulduğu teknik bir açığı firmaya bildirmesi üzerine 100 lira ile ödüllendirildi. Oğuz Akçay, Böyle büyük bir markanın açığını bulmak beni çok şaşırttı. Bulduğum için de çok mutlu oldum. Hesabıma ise ödül olarak 100 lira yüklediler diye konuştu.
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