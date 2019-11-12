Teknoloji Bursada lise öğrencisi Appleın açığını buldu, aldığı ödül şaşırttı
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Bursa'da lise öğrencisi Apple'ın açığını buldu: Firma 100 lira ile ödüllendirildi

Bursa'da lise öğrencisi Apple'ın açığını buldu, aldığı ödül şaşırttı

Bursa'da yaşayan lise öğrencisi Oğuz Akçay, dünya teknoloji devi Apple'ın, Iphone marka cep telefonunda bulduğu teknik bir açığı firmaya bildirmesi üzerine 100 lira ile ödüllendirildi. Akçay, "Böyle büyük bir markanın açığını bulmak beni çok şaşırttı. Bulduğum için de çok mutlu oldum. Hesabıma ise ödül olarak 100 lira yüklediler" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Oğuz Akçay yaşadığı süreci anlattı.
Oğuz Akçay yaşadığı süreci anlattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan ve Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik bölümü son sınıf öğrencisi Oğuz Akçay, ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın ürettiği Iphone telefonunun yazılım açığını buldu.

DHA
Bursa'da yaşayan lise öğrencisi Oğuz Akçay, Apple'ın açığını buldu.

Manzara fotoğrafı çekmeyi seven Akçay, arkadaşı ile konuştuğu sırada fotoğraf çekmek istedi. Telefon görüşmesini sürdürdüğü sırada fotoğraf çekmek için telefonun kamerasını açan Akçay, hatanın kendi telefonundan kaynaklandığını düşünse de daha sonra başka telefonlardan deneyerek telefonun yazılım hatası olduğunu belirledi.

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Apple'ın açığını bulan Oğuz Akçay'a 100 lira ödül verildi.

Firmaya mail atarak durumu bildiren Akçay, bir süre sonra kendisine teşekkür maili geldiğini belirterek, "Arkadaşımla telefon görüşmesi yapıyordum. Bu sırada güneşin doğuşunu fotoğraflamak istedim. Telefonumda video sekmesine girerek video kayıt yapmaya başladım. Yaklaşık 5 saniye kayıtın ardından birden telefonum dondu. Daha sonra siyah ekran oldu. Ekranda telefonun logosu çıktı. Ama bu sırada telefon görüşmesi yapmaya devam ediyordum. Bunun benim telefonumdan kaynaklı bir hata olduğunu düşündüm. Farklı telefonlarda denediğimde yine aynı hatayla karşılaşınca durumu firmaya bildirdim. Birkaç gün sonra bana mail attılar. Böyle bir açığı bulduğum için bana teşekkür ettiler. Daha sonra bana küçük bir sürpriz hazırladıklarını belirterek bakiyeme 100 lira yüklediler" diye konuştu.

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Akçay, "Büyük bir markanın açığını bulmak beni çok şaşırttı" dedi.

Kendisinin sürekli yazılım ve kodlama ile uğraştığını söyleyen Akçay, "Böyle büyük bir markanın açığını bulmak beni çok şaşırttı. Bulduğum için de çok mutlu oldum. Çevremdekiler ilk başta bana inanmadılar. Apple'dan mail geldiğini görünce inanmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

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