Araç modifikasyonunda ‘Türkiye’ dönemi: En büyük talep Avrupa ülkelerinden geliyor

VIP araç modifikasyonu söz konusu olduğunda Türkiye’de dikkat çeken şirketlerden biri Haşhaş VIP Dizayn. Şirket, isminden de rahatlıkla anlaşılabileceği üzere tamamen VIP tasarımlar üzerinde çalışıyor. Tam olarak 23 yıldır hizmet veren kuruluş, Mercedes Vito ve Volkswagen Caravelle gibi minibüs ruhsatlı araçları baştan aşağıya yeniliyor.

Haşhaş VIP Dizayn'ın Kurucusu Murat Haşhaş, en büyük talebin Avrupa ülkelerinden geldiğini özellikle belirtiyor.

‘En büyük talep Avrupa ülkelerinden geliyor’

Firmanın kurucusu Murat Haşhaş, yaptığı açıklamada iş adamlarına ve devlet kurumlarına özel olarak hizmet verdiklerini, yaklaşık 30 personelle birlikte yılda toplamda 50 araçta bu tip çalışmalar yapıldığını belirtiyor. Tabii Türkiye’de özenle hazırlanan bu araçların çok büyük bir kısmı da yurt dışına ihraç ediliyor. En büyük talep ise Avrupa ülkelerinden geliyor.

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Araçlar 2 ay ila 4 ay arasında teslim ediliyor.

VIP araç çalışmaları nasıl başlıyor?

Teknik konularla alakalı kapsamlı bilgiler veren şirket Müdürü Cumhur Ceylan ise araçlardaki VIP tasarım çalışmalarıyla alakalı olarak adımları kısaca proje, detaylandırma, iklimlendirme, süspansiyon sistemlerinin düzenlenmesi ve diğer detaylar şeklinde özetliyor.

Müşterinin istekleri doğrultusunda özel bir tasarım çalışması yapılıyor. Daha sonrasında CNC tezgahlarında gerekli prototipler geliştiriliyor. Ardından öncelikle araç tamamen sökülüp karusel haline getiriliyor. Araca uygunların gerçekleştirilmesi; orijinal koltuk bağlantı noktalarında çalışmalar yapılması ve aracın orijinal şasilerinin güçlendirilmesi gibi işlemlerin ardından sıra artık diğer detaylara geliyor.

VIP dizayn çalışmaları tamamen müşterinin istekleri doğrultusunda şekilleniyor.

‘Tamamen müşterilerin istekleri doğrultusunda şekilleniyor’

Koltuk döşeme, deri kaplama, ahşap işçilikler, elektronik altyapı ve hareketli mekanizmalar düzenleniyor. Televizyon ve müzik sistemleri; RGB aydınlatmalar, araç otomasyonları, kablosuz internet bağlantısı, elektrikli masalar, fiziksel düğmeler ve özel tavan aydınlatmalarında düzenlemeler yapılıyor. Elbette dizüstü bilgisayarlar ve diğer elektrikli aletler için araç içine prizler de yerleştiriliyor.

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Tabii tüm bu süreç 2 ay ila 4 ay arasında tamamlanıyor. Müşteriler, istedikleri durumlarda şirketle bağlantı kurarak çalışmaların ne durumda olduğunu canlı olarak görebiliyor. Ayrıca yurt dışındaki müşteriler için profesyonel fotoğraf ve video çekimi yapılarak çalışmaların son durumu gösteriliyor.

Pandemi nedeniyle karantina ve izolasyon konusundaki hassasiyet önemli oranda arttı. Bu durum doğal olarak VIP araç tasarımlarına da yansıyor. Yolculuk yapan kişi ya da kişilerle şoför arasında iletişimi sağlayan bir intercom sistemi olduğu gibi, arada aynı zamanda açılıp kapanabilir bir televizyon da bulunuyor.