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Ekonomi Otobüsten çekinen VIP araç kiralıyor
İŞ DÜNYASI

Otobüsten çekinen VIP araç kiralıyor

Koronavirüs nedeniyle uygulanmaya başlayan şehirler arası seyahat sınırlamasının kaldırılmasıyla çok sayıda vatandaş bulunduğu ilden farklı bir ile gitmek için yola koyuldu. Aracı olmayanlar otogarlara akın ederken, bilet fiyatlarının iki katına çıkması ve hijyen endişeleri olanlar ise bir dönem UBER üzerinden de hizmet veren VIP araçlara yöneldi. 4 kişinin seyahat edebildiği araçlarla otobüsten az bir fiyat farkıyla konforlu ve hızlı bir ulaşım mümkün olabiliyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Otobüs bilet fiyatlarının iki katına çıkması sonrası kiralık VIP araçlar tercih sebebi olmaya başladı.
Otobüs bilet fiyatlarının iki katına çıkması sonrası kiralık VIP araçlar tercih sebebi olmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ikinci normalleşme adımı kapsamında 1 Haziran itibariyle şehirler arası seyahat sınırlaması kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasıyla memleketine ve yazlıklarına gitmek için hazırlıklara başlayan vatandaşlar ise otogarlara akın etmeye başladı.

İkinci normalleşme adımı kapsamında 18 yaşın altındakiler aileleriyle seyahat edebilecekken 65 yaş üzeri için ise izin şartı devam edecek.

Sınırlamanın kaldırıldığı 1 Haziran'da sadece İstanbul'dan binden fazla otobüsün kalktığı ve on binlerce kişinin mega kenti terk ettiği öngörülüyor. Koronavirüse karşı maske, dezenfektan, mesafe kuralları gibi bir takım önlemlerin yanı sıra yüzde 50 kapasiteyle çalışacak otobüslerde bilet fiyatları ise minimumda iki katına çıktı.

BİLETTE İKİ KATI FİYAT

Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıklanan 'tavan fiyat tarifesi'ne göre 115 kilometreye kadar olan seyahatlerde tavan bilet fiyatı 100 lira, 2 bin km ve üstü olan seyahatlerde ise en fazla 500 lira olacak. Tavan fiyat uygulaması sonrası İstanbul'dan Bodrum'a otobüs bilet fiyatları koronavirüs nedeniyle yaşanan artış sonrası 225 TL iken, İzmir 180 TL, Antalya 200 TL, Balıkesir ve Çanakkale ise 150 TL şeklinde.

  • Bilet fiyatlarındaki artış İstanbul Ticaret Odası verilerine de yansıdı. Bu yılın mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 106,45 ile şehirler arası otobüs bileti oldu.

Koronavirüs sonrası VIP transfer araçları büyük ilgi görmeye başladı.

VIP ARAÇ KİRALIYORLAR

Otobüs tarafında fiyatların artması ve koronavirüsten kaynaklı daha izole bir seyahat planın ortaya çıkması sonrası köyüne ve yazlığına gidecekler alternatif ulaşım araçlarını araştırmaya başladı. İşin bu kısmında bir dönem UBER'e de hizmet veren özel minibüsler ile turizm şirketlerine bağlı VIP araçlar öne çıkıyor.

MESAFELERİ KISALTIYOR

Koronavirüsten dolayı daha hijyenik bir seyahat gerçekleştirmek isteyenlerin tercih sebebi olan VIP araçlar mesafeleri de kısaltıyor. Söz konusu araçlarla otobüsle 8 saatte gidilen bir varış noktasına 3,5 saatte erişim mümkün oluyor.

KÖYLERİNE VE YAZLIKLARINA GİDİYORLAR

Son zamanlarda çok yoğun telefon aldıklarını ve arayanların ağırlıkla yazlıklarına ve köylerine gitmek için kendilerine araç sorduğunu kaydeden sektör temsilcileri, özellikle Antalya, Bodrum, Çeşme, Marmaris, Kuşadası gibi tatil bölgelerinin revaçta olduğunun altını çiziyor.

FİYATLAR OTOBÜSÜN ÜZERİNDE

Şehirler arası ulaşım için öne çıkan transfer araçlarının ücretleri de otobüs ücretlerinin biraz üzerinde bulunuyor. Otobüsle İstanbul’dan İzmir’ gitmek isteyen 4 kişilik bir aile kişi başı 180 TL’den toplam 720 TL ücret öderken bu bedel 9 kişilik VIP araçta 1000 - 1200 TL arasında yer alıyor.

  • Koronavirüs nedeniyle sürekli dezenfekte edilen araçlarda klima, TV, DVD, buzdolabının yanı sıra internet bağlantısı da bulunuyor.

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