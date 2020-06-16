Avrupa Uzay Ajansının keşif uydusu Güneş'e ilk yakın geçişini yaptı Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Güneş keşif uydusu, kutup bölgelerini kat eden yörüngesi üzerinde ilk yakın geçişini gerçekleştirdi. "Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Güneş etrafında ilk turuna başlayan uydu, dün, yörüngesi üzerinde Güneş'e en yakın olduğu günberi konumuna ulaştı.

Haber Merkezi 16 Haziran 2020, 16:30 Son Güncelleme: 16 Haziran 2020, 16:33 AA