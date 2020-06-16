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Teknoloji Avrupa Uzay Ajansının keşif uydusu Güneşe ilk yakın geçişini yaptı
BİLİM

Avrupa Uzay Ajansının keşif uydusu Güneş'e ilk yakın geçişini yaptı

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Güneş keşif uydusu, kutup bölgelerini kat eden yörüngesi üzerinde ilk yakın geçişini gerçekleştirdi. "Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Güneş etrafında ilk turuna başlayan uydu, dün, yörüngesi üzerinde Güneş'e en yakın olduğu günberi konumuna ulaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Uydu, bu konumda 77 milyon kilometre yaklaştığı Güneş'i fotoğrafladı. Bu, bugüne dek Güneş'in fotoğraflandığı en yakın konum olarak kayıtlara geçti.

  • ESA uydusu, çektiği fotoğrafları gelecek hafta Dünya'ya yollayacak. Aralık ayında Venüs'e ulaşması beklenen uydunun bilim operasyonlarına 2021'de başlaması öngörülüyor.

Uydu, 10 Şubat'ta uzaya fırlatılmıştı.

Güneş keşif uydusu, yörüngede izlediği özel rota sayesinde Güneş'in Dünya'dan görülemeyen kutup bölgelerini kayda almayı amaçlıyor.

NASA'nın Parker keşif uydusu çok daha yakınından geçtiği halde Güneş'i doğrudan fotoğraflayacak donanıma sahip bulunmuyor.

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