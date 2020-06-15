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Teknoloji CERNdeki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı atom altı parçacığı ortaya çıkardı
BİLİM

CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı atom altı parçacığı ortaya çıkardı

Bilim insanları, İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN) Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (BHÇ) ile yapılan deneylerde "üst kuark" adı verilen dörtlü atom altı parçacık türünün ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv
  • Livescience.com internet sitesinde yer alan habere göre, CERN araştırmacıları, BHÇ Fiziği 2020 Konferansı'na sundukları tebliğde, 2015-2018 yıllarında BHC ile yapılan Atlas deneylerindeki proton çarpışmalarında, dörtlü üst kuarkların daha önce fizik biliminde Standart Model teorisinde öngörülene yakın bir standart sapmayla gözlendiğini belirtti.

CERN'de yeni bir keşif
TEKNOLOJİ
CERN'de yeni bir keşif

İlk kez Chicago'da fark edilmişti

Bir protondan küçük olduğu halde tungsten atomundan ağır olan üst kuarkların bu dörtlü oluşumunun şimdiye kadar bilinen en ağır atom altı parçacık ve en ağır öz kütleli madde olduğu kaydedildi.

  • Üst quarklar ilk kez 1995'te ABD'nin Chicago kentindeki Fermilab Laboratuvarı'ndaki "Tevatron" adı verilen çarpıştırıcıyla yapılan deneylerde ortaya çıkarılmıştı.

CERN'de yeni parçacıklar keşfedildi
TEKNOLOJİ
CERN'de yeni parçacıklar keşfedildi



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