Teknoloji Bakan Varank açıkladı Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktikaya kuruldu
BİLİM

Bakan Varank açıkladı: Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika’ya kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 24 kişilik bilim ekibinde yer alan Harita Genel Müdürlüğü uzmanlarının Türkiye’nin sınırları dışındaki ilk sabit GNSS istasyonunu Antarktika’ya kurduğunu açıkladı.

Haber Merkezi İHA
24 kişilik Türk heyeti 15 proje üzerinde çalışma yapacak.
24 kişilik Türk heyeti 15 proje üzerinde çalışma yapacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleşen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip, 15 bin kilometrelik yorucu yolculuğun ardından daha önce belirlenen 15 proje üzerinde çalışmalara başladı. Ekipte yer alan Harita Genel Müdürlüğü personeli, Dismal Adası’na Türkiye’nin yurt dışındaki ilk sabit GNSS istasyonunu kurdu. Türkiye’den götürülen malzemeler gemiden adaya helikopter ve botlarla taşındı.

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Yer şekilleri ve buzullar takip edilecek

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 24 kişilik bilim ekibinde yer alan Harita Genel Müdürlüğü uzmanlarının Türkiye’nin sınırları dışındaki ilk sabit GNSS istasyonunu Antarktika’ya kurduğunu açıkladı. İstasyonunun geçici Türk Bilim Kampı’nın bulunduğu Horseshoe Adası’na 73 kilometre uzaklıkta kurulduğunu kaydeden Bakan Varank, istasyon ile kıtadaki yer şekillerinde ve buzullardaki değişimlerin takip edileceğini söyledi.

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başlıyor
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3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başlıyor

"Mutlu ve gururluyuz"

Harita Genel Müdürlüğü Jeodezi Dairesinden Dr. Binbaşı Soner Özdemir, kurulan GNSS istasyonunun GPS, GLONASS, GALILEO gibi küresel navigasyon sistemlerinin verilerini alabildiğini söyledi. İstasyon ile yer kabuğu hareketlerini, buzul erimelerinden kaynaklanan değişimleri izleyeceklerini anlatan Özdemir, “Türkiye sınırlarının dışındaki ilk sabit GNSS istasyonunu kurmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz” dedi.

Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar ise, planlanan 15 projenin ilkini başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Seferimiz şu ana kadar hiçbir aksaklık yaşanmadan başarılı bir şekilde ilerliyor. GNSS istasyonunu ekibimizin üyeleri başarı ile kurup çalıştırarak veri almaya başladı” diye konuştu.
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