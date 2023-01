Bakan Varank: Togg çevreye en az zarar veren vizyon ortaya koyuyor

Beyond X mobilitenin yarından sonrasının ipuçlarını veriyorZiyaretçiler Toggun dualite kavramını vurgulayan logosuna atıfta bulunan girişten geçtikten sonra, 15 metre uzunluğunda ve LED ekrandan oluşan bir tünele giriyor. Tünel içinde başlayan deneyim, tünelin sonunda mobilitenin yarından sonrasını dijital sanatla ifade eden Beyond X kapsülünde devam ediyor.Mobilitenin yarından sonrasının ipuçlarını veren ve Togg Dizayn Stüdyosunun tasarladığı ve Pininfarina ile birlikte geliştirilen Beyond X alanı, katılımcılara kişiselleştirilmiş bir mobilite deneyimi sunuyor.