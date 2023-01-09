Bakan Varank: Togg çevreye en az zarar veren vizyon ortaya koyuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2023'te 'Togg Dijital Mobilite Bahçesi'ni ziyaret etti.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş ile birlikte standı inceleyen Bakan Varank, 'Beyond X' adıyla tanıtılan ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren alanını deneyimledi.





Bakan Varank, CES'in 1960'lı yıllardan beri yapılan dünyanın en önemli elektronik fuarlarından olduğunu belirterek, "Firmalar, her yıl buraya gelerek yeni ürünlerini ve teknolojilerini tanıtıyor. Togg da 2 senedir bu fuarda. Geçen sene ilk kez katıldığında insanlar garipsemişti. Bir otomobil markasının elektronik fuarında boy göstermesi, yeni kabul edilebilir bir anlayıştı. Togg, 'Bir otomobilden daha fazlası' diyerek yola çıktı. Aslında değişen, dönüşen otomotiv endüstrisinde teknolojiler, beklentiler ve otomobillerin kullanıcıya sunduğu imkanlar değişiyor. Togg, bir teknoloji firması olduğunu göstermek için geçen sene bu fuara katıldı. Bu sene geldiğimiz noktada çok daha fazla otomotiv markasının burada olduğunu görüyoruz. Bu manada Togg'un bir vizyon ortaya koyduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

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'GLOBAL MARKA HALİNE GELMEYE ÇALIŞIYOR'

Togg'un bir başarı hikayesi olmak istediğini kaydeden Varank, "Sadece Türkiye açısından değil, global bir marka haline gelmeye çalışıyor. Bunun gibi etkinlikler de bu vizyon açısından önemli. Fuarın en güzel stantlarından bir tanesi burada. Kullanıcı deneyimi için insanlar dakikalarca sırada bekliyor. Bu da doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Bu fuara daha çok katılımla boy göstermek istiyoruz. 'Dünyanın vitrini' diyebileceğimiz bu etkinlikte daha fazla Türk firmasıyla yer almak istiyoruz. Bunun için de bakanlık olarak farklı desteklerimiz var. Bunları önümüzdeki yıllarda arttıracağız. 'Bir otomobilden fazlası' diye yola çıktığımız Togg'un fuarda bu seneki konsepti, dönüşen otomotiv endüstrisinin geleceği noktayı gösteriyor. Togg'un yeni çıkacak uygulaması sayesinde vatandaşların otomobile dair merak ettikleri bütün sorunların cevaplarını bulabilecekler. Togg'un kullanıcılara yönelik uygulamasının hayata geçmesiyle aslında otomobille birlikte kullanıcıların ayrılmaz bir parçası olacak. Vatandaşlarımız araca nasıl erişecekler, nasıl satın alabileceklerini, ulaşabilecekler" dedi.

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'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇOK ÖNEMLİ'

Togg'un iklim krizine karşı ortaya koyduğu vizyona değinen Varank, "Hemen arkamızdaki köşe, şu anda dünyanın yaşadığı en büyük sorun olan iklim krizine karşı Türkiye'nin otomobilinin ortaya koyduğu, gösterdiği vizyon açısından önemi. Sürdürülebilirlik artık çok önemli. İklim kriziyle mücadelenin yolu, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlikte geliyor. Togg da ortaya koyduğu vizyonla yenilenebilir enerjiye dayalı, sürdürülebilir, çevreye en az zarar veren bir vizyon ortaya koyuyor. Onun bir örneğini sergiliyorlar. Sol tarafımıza bakarsak artık otomobiller kendi bilgisayarlarıyla farklı kullanıcı deneyimleri yaşatabilen araçlar haline geliyorlar. Burada da bireysel bir uygulama ile vatandaşlarımız bu otomobili nasıl bir elektronik cihaz olarak kullanabilirler. Bunun örneklerinin sergilendiğini bir köşe var. Bir otomobilden daha fazlası olduğunu gösterebilmek, bir stant ile mümkün olabiliyor. Farklı bir konsept ortaya koyan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Varank, ABD temasları çerçevesinde CES'in CEO'su Gary Shapiro ve Plug & Play'in kurucusu Saeed Amidi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Varank, CES 2023'te Togg ve bakanlığına bağlı İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle fuarda yer alan Türk startup firmalarının stantlarını da ziyaret etti. Varank ayrıca Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileri, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) üyeleri ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) üyeleriyle çeşitli programlarda bir araya geldi.

FOTOĞRAF 15 Togg, ABDnin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023te duyuları harekete geçiren bir deneyim alanıyla katıldı. Beyond X, Akıllı Yaşam, Temiz Enerji ve Self AI alanlarından oluşan Dijital Mobilite Bahçesi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Togg standında mobilite geleceğini deneyimleyen ziyaretçiler AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Pazarlama ve iletişim uzmanı Erin Vanderklok, stantta Beyond X alanındaki deneyimin çok iyi, rahatlatıcı ve ilginç olduğunu kaydetti. Vanderklok, Kapalı bir alanda mobilitenin geleceğini deneyimlemenin çok iyi olduğunu düşünüyorum. dedi. Teknoloji sektöründe çalışan Jose Ramirez, Togg standında yaşadığı deneyimin oldukça iyi olduğunu söylerken benzersiz bir deneyim olduğunu, kesinlikle denenmesi gerektiğini dile getirdi. Test ekipmanları üreten bir şirkette çalışan Hwee Yng Yeo, yaşadığı deneyimin harika olduğunu söyledi ve geleceğin nasıl olacağından emin olmadığını belirtirken ancak dijital olacağından emin olduğunu kaydetti. Elektronik alanında çalışan Kenneth Pemberton, deneyimin çok etkileyici olduğunu anlattı ve Çok sürükleyici buldum sanki hareket halindeymişim gibi hissettim. dedi. Arizona Bilim Merkezinden Alyson Smith ise deneyimin sürükleyici olduğunu, tüm duyularına hitap ettiğini aktardı. Deneyimin sonunda bunun aynı zamanda eğitici olduğunu da belirten Smith, deneyimi görsel açıdan büyüleyici olarak betimledi. Smith, mobilitenin geleceğinin nasıl olabileceğini gösterdiğini kaydetti. Grace Auclair-Lee deneyimin harika olduğunu dile getirdi ve sanat, teknoloji ve eğitim arasında bağlantı kuran harika bir yol olduğunu ifade etti.Makyaj sanatçısı Vicky Nguyen de Togg standında yaşadığı deneyimi harika olarak nitelendirdi. Kendisini uzay gemisinde gibi hissettiğini belirten Nguyen, stantta sunulan deneyimi çok sevdiğini kaydetti. Dijital Mobilite Bahçesi ile duyuları harekete geçiren deneyimTogg, Las Vegas Convention Centerdaki standında, Dijital Mobilite Bahçesi adını verdiği 910 metrekarelik alanda sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceğini keşfetme deneyimi sunuyor.CES 2023te Togg standına gelenleri iki katlı yapının önünde yerleştirilmiş 21 metreye 7 metre ebadında dev LED ekrandan akan, siber fiziksel mimar ve dijital sanatçı Güvenç Özelin tasarladığı dijital şelale karşılıyor. Standın zeminindeki kanallarda buluşan dijital ve gerçek su, Toggun dualite kavramını gözler önüne seriyor. Toggun hem dijital hem doğayla iç içe olan deneyim alanında, dualite yaklaşımındaki insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramlar buluşuyor.Beyond X, Akıllı Yaşam, Temiz Enerji ve Self AI alanlarından oluşan Dijital Mobilite Bahçesi, ziyaretçilere duyuları harekete geçiren bir deneyim yaşatıyor. Beyond X mobilitenin yarından sonrasının ipuçlarını veriyorZiyaretçiler Toggun dualite kavramını vurgulayan logosuna atıfta bulunan girişten geçtikten sonra, 15 metre uzunluğunda ve LED ekrandan oluşan bir tünele giriyor. Tünel içinde başlayan deneyim, tünelin sonunda mobilitenin yarından sonrasını dijital sanatla ifade eden Beyond X kapsülünde devam ediyor.Mobilitenin yarından sonrasının ipuçlarını veren ve Togg Dizayn Stüdyosunun tasarladığı ve Pininfarina ile birlikte geliştirilen Beyond X alanı, katılımcılara kişiselleştirilmiş bir mobilite deneyimi sunuyor. Yolculuklarına tünelde başlayan ziyaretçiler, heykelsi ve dairesel bir kapsülün içinde hayal gücünü zorlayan bir görsel sanat eşliğinde mobilite deneyimi yaşıyor. Katılımcılar, kendileri için en uygun müzik ve ortamın içinde, Satürn, Orman, Fütüristik Şehir ve Sanatsal Türkiye gibi dört olası senaryodan birini yaşayabiliyor. Beyond X, sıra dışı dijital bir deneyim ile akıl, ruh, kalp ve dört duyuyu harekete geçiriyor. Türkiyenin yerli otomobili Togg CESS 2022ye de damga vurmuş tüm dünyada haftalarca konuşulmuştu. Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı Türkiye'nin mobilite alanında küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te oluşturduğu "Dijital Mobilite Bahçesi" ile ziyaretçilerin dikkatini çekti. Togg'un olağanüstü standını görenler telefona sarıldı. BiP'te paylaş

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TEKNOLOJİ Bakan Varank 'Herkesi heyecanlandıran proje' diyerek Togg'un ön sipariş tarihini açıkladı