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Teknoloji Bakanlıktan WhatsApp yetkililerine güvenlik açığı uyarısı
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Bakanlıktan WhatsApp yetkililerine güvenlik açığı uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, WhatsApp uygulamasındaki güvenlik açığından mağdur olması muhtemel kullanıcılar ve güvenlik açığına karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verilmesi için WhatsApp'a uyarılar yapıldığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp birçok güvenlik uygulamasına rağmen kullanıcılarının kişisel güvenliğini riske atabiliyor.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp birçok güvenlik uygulamasına rağmen kullanıcılarının kişisel güvenliğini riske atabiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'de, WhatsApp uygulamasındaki güvenlik açığından mağdur olması muhtemel kullanıcılar ve güvenlik açığına karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verilmesi için WhatsApp yetkililerine gerekli uyarılar yapıldığını belirtti.

Sayan, Türksat AŞ'nin ev sahipliğinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, gençlerin, topraklarına olan bağını kaybetmeden dünyaya istikamet verdiği bir gelecek hayal ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği değer ve onlara yüklediği misyonun, hem ülke hem de dünya için bir müjde olduğunu vurgulayan Sayan, son 17 yılda ekonomi başta olmak üzere hemen her alanda yakalanan ivmenin etkisinin büyük olduğunu ifade etti.

Dünyanın "ben de varım" diyerek cesaretle yerinden doğrulan, cesur, inanmış, dinamik bir nesle ihtiyacı olduğunu dile getiren Sayan, "Bugün burada ben bu dinamizmi görüyorum." diye konuştu.

Sayan, yerli ve milli adımlar attıklarını belirterek Bakanlık çalışmalarında da yola bu bilinçle devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin tamamını kapsayacak yerli ve milli teknoloji çalışmalarına mesai ayırmanın önemine değinen Sayan, WhatsApp uygulamasında güvenlik açığının haberlere yansıdığını anımsattı.

Sayan, yaşanan gelişmelere yönelik Türkiye'de bu güvenlik açığından mağdur olması muhtemel kullanıcılar ve güvenlik açığına karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verilmesi için WhatsApp yetkililerine gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

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Yurt dışı kaynaklı uygulamalardaki güvenlik zafiyeti dolayısıyla yerli ve milli uygulamaların kullanılmasına önem verilmesini isteyen Sayan, iletişim teknolojilerinin güvenli ve bilinçli kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

WhatsApp ve benzeri iletişim, mesajlaşma uygulamaları yerine Türkiye'deki işletmeciler tarafından geliştirilen ve kullanıma sunulan "Laff", "Bip" gibi uygulamaların tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Sayan, bunların yenilerini 2023 hedefi doğrultusunda tamamen yerli ve milli imkanlarla gençlerin geliştireceğini kaydetti.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da haberleşme uydularının, iletişim ve uzay teknolojileri alanında daha hızlı, daha yüksek kapasiteli ve düşük maliyetli sistemlerin araştırılması sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

Türkiye'de de son yıllarda hızla gelişen uydu haberleşme hizmetlerine yönelik teknolojik gelişmeler çerçevesinde, uluslararası düzenlemelerde gerekli değişikliklerin yapıldığını dile getiren Karagözoğlu, spektrum ve yetkilendirme uygulamaları için mevcut olan düzenlemelerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen de şirket hakkında bilgi vererek veri ve televizyon hizmeti sağlayan şirketin, 118 ülkede 3,5 milyar kişiye ulaştığını anlattı.

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