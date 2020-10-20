Bilim insanları kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı Bilim insanlarından ilginç açıklama: Kafatasında yeni bir organ bulduk Bilim insanları, kafatasında daha önce ne olduğu tanımlanmamış bir organ buldukları bildirildi. Araştırma ekibinden Hollanda Kanser Enstitüsü Doktoru Matthijs Valstar, ''Herhangi bir modern anatomi kitabında kulaklara yakın, çenenin altında ve dilin altında olmak üzere sadece üç ana tür tükürük bezi vardır. Şimdi dördüncüsünün olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi 20 Ekim 2020, 23:22 Son Güncelleme: 20 Ekim 2020, 23:38 AA