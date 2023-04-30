Bir festivalden daha fazlası

Cezeri, Bayraktar TB2, Akıncı TİHA gibi yerli savunma sanayiinin son teknoloji ürünlerini merakla beklediğimiz TEKNOFEST aslında tüm bunlardan daha fazlası. Çok kısa sürede hem savunma hem de start-up yatırımları konusunda sıçrama yapıp süper lige çıkan Türkiye’nin bu yolculuğunda TEKNOFEST’in rolü büyük. Bir ülkenin, milli teknolojileri üretme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası. İnsansız hava araçları vatandaşların en fazla rağbet gösterdiği alanlar olsa da bu dev etkinlikte, geleceği şekillendirecek yeni girişimler, keşifler ve teknolojiler de sergilendi.

HER YAŞTAN GİRİŞİMCİ BURADA

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 117 kurumla birlikte düzenlenirken, Festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler yer aldı. TEKNOFEST 2023 yarışmalarına rekor sayıda başvuru oldu. Etkinlik, özellikle gençler için önem taşıyor. Ülkenin dört bir yanından gelen her düzey ve yaştaki girişimciye yönelik düzenlenen yarışmalar dikkat çekerken, yüzlerce teknoloji meraklısını yeni keşifler için cesaretlendiriyor.

YATIRIM TURUNDAN ELİ BOŞ DÖNMÜYOR

Yazılım, robotik modeller ve yapay zeka başta olmak üzere yüzlerce girişimci yarışmalardaki yerini aldı. Özellikle bu yıl yapay zeka alanında ciddi bir yol alınmış durumda. Türkiye’nin küresel ölçekte güçlü olduğu alanlardan oyun teknolojilerinde yeni örnekler öne çıkarken, robotik cihazlar da yoğun ilgi gördü. Burada yer alan yeni projeler, yatırım turundan eli boş dönmüyor. Burada en önemli şey ise bir ülkenin teknoloji meraklısı gençlerin ve hatta çocukların burada bulunması ve keşiflerini sergilemesi. Çünkü TEKNOFEST gibi dünyaca ünlü bir organizasyonda yarışan ekipler, sonraki dönemde yerli ve yabancı yatırımcının dikkatini çekiyor. Bugün milyonlarca hatta milyarlarca yatırım alan start-up’ların büyük bölümü bu tarz organizasyonlar sayesinde adını duyurdu.

HER SEKTÖRE YÖNELİK TEKNO ÇÖZÜMLER

Formula Student İngiltere, Class 2 kategorisinde Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü olarak yarışmayı tamamlayan Formula aracının sergilendiği TİM standında 4 İNOVATİM projesi yer alıyor:

KOZALAK : Orman yangını riski değerlendirme ve erken yangın tespiti sağlıyor

KEMURSGEN : Endüstriyel sera tarımında zararlı böceklerin oluşturduğu etkilerin azaltılmasını hedefliyor.

CREATINY : Otonom insansız su üstü aracı, konum takibi, nesne tespiti, engellerden kaçınma ve eve dönüş gibi görevleri yerine getirebiliyor.

SEM : Alternatif bataryalara göre dörtte bir oranında düşük maliyetli, çevreci ve güvenli yeni nesil enerji depolama yapabiliyor.

Akıllı cihazlar için yeni nesil güvenlik

Ülkemizde oyun sektörüyle başlayan girişimcilik ekosistemi yatırımları e-ticaret, yazılım ve fintek alanında hızla devam ediyor. Geleceğin ekonomisi olarak gösterilen teknoloji girişimciliği yarışına Türkiye geç başlamasına rağmen, 2018 yılından itibaren küresel rekabette hızlı yol aldı. Etkinlikte Hackmasters yarışmasında finale kalan 21 yarışmacı, akıllı ev cihazlarına sızmaya çalışarak akıllı cihazların güvenlik seviyelerini etkilediler. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ise inovasyon alanındaki girişimcileri görücüye çıkardı TİM standındaki projeler büyük ilgi gördü.

Robotik kodlama atölyeleri dikkat çekti

TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasına yurt içi ve yurt dışından 19 bin 52 takım ve 55 bin 625 yarışmacı başvuru yaparken 86 takım finalde yarışma hakkı elde etti. Türkiye’den doğan ve ülkemizin uluslararası teknoloji ligindeki markalarından olan Trendyol, bu yıl da Teknofest’teki yerini alıyor. Trendyol’un Teknofest sergi alanında, robotik kodlama atölyeleri, metaverse alanı gibi etkinlikler ile katılımcılar eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşattı.











