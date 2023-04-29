Libya Başbakanı Dibeybe: Türkiye bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneğidir

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret ederek katılımcılara hitap etti.
Sözlerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık ve afiyetinin devamını dileyerek başlayan Dibeybe, katılımcıların geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile Türkiye'nin de nükleer santrale sahip ülkeler arasında yer almış olmasını kutlayan Dibeybe, böylelikle Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unun bu santral sayesinde temin edilmiş olacağını belirtti.