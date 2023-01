Boston Dynamics’in insansı robotu Atlas’tan yeni video

Yeni yayınlanan, insansı robot Atlas'ın gerçek bir iş ortamını deneyimlediği video, kısa sürede YouTube üzerinde binlerce kişi tarafından izlendi. Yıllar içerisindeki gelişimini an be an takip edebildiğimiz robot, artık görevleri çok daha keskin ve hızlı bir şekilde yerine getirebiliyor.