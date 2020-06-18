Çin uzaya yer gözlem uydusu fırlattı

Dünya

ABD'de FETÖ okulunun hibe başvurusu reddedildi

ABD'nin Ohio eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait sözleşmeli okul zincirinin hibe programına yaptığı başvuru geri çevrildi. Ret gerekçesinde, FETÖ okulunun Ohio'daki eğitim faaliyetlerini bir başka eyaletteki eğitim kurumu üzerinden yürüttüğü ve bu kurumun eyalete "yabancı kuruluş" olarak kaydettirilmediği belirtildi. FETÖ'nün Texas merkezli "Unity Okul Hizmetleri" adlı sözleşmeli okullar yöneticisi Soner Tarım hakkında ise Ağustos 2019'da AEA tarafından ilk olarak okul başvurularında "hile ve yanlış yönlendirme yaptığı" gerekçesiyle dava açılmıştı.