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Teknoloji Çin uzaya yer gözlem uydusu fırlattı
BİLİM

Çin uzaya yer gözlem uydusu fırlattı

Çin uzaya yer gözlem uydusu Gao Fın-903'ü gönderdi. Xinhua ajansının haberine göre, Gao Fın- 903 yer gözlem uydusu, ülkenin Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 15.19'da fırlatıldı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Long March-2D taşıyıcı roketiyle yörüngesine gönderilen uydu, optik uzaktan algılama teknolojisiyle bir metre altında çözünürlükle görüntü toplayacak.

  • Uydu, genel anlamda arazi gözlem, şehir planlama, yol şebekelerinin tasarımı, ürün hasat tahmini, doğal afetlerin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla kullanılacak.

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Gao Fın-903 ile iki mini uydu daha yörüngeye gönderildi

Uydulardan biri gemi ve uçak seferlerine ilişkin bilgi toplayacak, diğeri nano uydu teknolojilerini test etmek için hizmet verecek.

  • Çin, Gao Fın projesini, yerküre üzerinde daha net görüntü sağlayabilmek amacıyla 2010'da başlatmıştı. Bu bağlamda Gao Fın-1 2013'te, Gao Fın-2 2014"te, Gao Fın-3 2016'da, Gao Fın-4 2015'te, Gao Fın-5 Mayıs 2018'de, Gao Fın-6 ise Haziran 2018'de, Gao Fın yörüngelerine gönderilmişti.

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