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Teknoloji Çin uzay istasyonunu 2022de tamamlamayı planlıyor
BİLİM

Çin uzay istasyonunu 2022'de tamamlamayı planlıyor

Çin, iki yıl içinde Dünya yörüngesinde uzay istasyonu kurmayı hedefliyor. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı, istasyonun 2022 içinde tamamlanabilmesi için dört insanlı sefer ve dört kargo seferi düzenleneceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Bu amaçla bir personel taşıyıcı uzay kapsülü ve dönüş mekiğinin deneme versiyonu, dün ülkenin güney batısındaki Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Rus yapımı Soyuz uzay kapsülünün geliştirilmiş bir versiyonu olan Shenzhou kapsülü, Long March 5B ağır taşıyıcı roketle fırlatıldı.

ABD İŞ BİRLİĞİNİ YASAKLAMIŞTI

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle bir süredir kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

  • Ülke daha önce deneme amaçlı bir uzay istasyonu modülünü yörüngeye fırtlatmış, modül parçalanarak atmosfere geri dönmüştü.

2003'te uzaya ilk insanlı seferini gerçekleştiren Çin, ABD ve Rusya'dan sonra insanlı sefer düzenleyebilen üçüncü ülke olmuştu.

Çin ilk kez denizden uzaya roket fırlattı
OYNAT 00:45
Çin ilk kez denizden uzaya roket fırlattı
Çin Ulusal Uzay Ajansı, ülkenin ilk kez denizden uzaya roket fırlattığını duyurdu. 'A Long March 11' (Uzun Bir Yürüyüş) adı verilen roket, 'Yellow Sea' adlı gemiden fırlatıldı. Roketin, ikisi deneysel ve beşi ticari olmak üzere yedi uydu taşıdığı açıklandı. Uzay programlarına Rusya ve Japonya'dan daha fazla harcama yapan Çin'in hareketli platformlardan roket fırlatabilme teknolojisine sahip olduğu gözler önüne serildi.
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