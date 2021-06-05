Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Esenler teknoloji üssü oluyor

Esenler’de, akıllı şehir teknolojileri için Ar-Ge çalışmalarını yürütecek ve diğer akıllı şehir uygulamalarını da destekleyecek güney ve kuzey rezerv alanlarda Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yeni yaşam kentini teknoloji şehri haline gelecek.

EKONOMİ İki ilde bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

İHA

Esenler’in talihini değiştirecek

Türkiye’nin bilişim şehri Esenler’in güney ve kuzey rezerv alanlarında kurulacak olan Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas TGB, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yerli ve milli teknoloji üretiminde de önemli bir yere sahip olacağını söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, şunları söyledi: