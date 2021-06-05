Teknoloji Cumhurbaşkanı Erdoğanın kararıyla Esenler teknoloji üssü oluyor
BİLİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Esenler teknoloji üssü oluyor

Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayımladığı kararla kuruldu. Esenler’i bir 'teknoloji üssü' ve bilişim şehri haline getirecek olan bu bölgede, Türkiye’nin ilk akıllı şehir uygulamaları hayata geçecek.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın kararıyla Esenler teknoloji üssü oluyor
Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yeni yaşam kentini teknoloji şehri haline gelecek.

Esenler’de, akıllı şehir teknolojileri için Ar-Ge çalışmalarını yürütecek ve diğer akıllı şehir uygulamalarını da destekleyecek güney ve kuzey rezerv alanlarda Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yeni yaşam kentini teknoloji şehri haline gelecek.

İki ilde bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi
EKONOMİ
İki ilde bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

İHA

Esenler’in talihini değiştirecek

Türkiye’nin bilişim şehri Esenler’in güney ve kuzey rezerv alanlarında kurulacak olan Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas TGB, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yerli ve milli teknoloji üretiminde de önemli bir yere sahip olacağını söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, şunları söyledi:

  • "Türkiye’nin ilk akıllı şehir uygulama test merkezi burada hayata geçecek. Kurulacak teknoloji geliştirme bölgesi, Esenler’i üniversite-sanayi iş birliğini geliştiren, nitelikli işgücü ve sanayi potansiyellerini ileri teknoloji ile kullanabilen, yüksek katma değere sahip ürünler elde edebilen bir kent konumuna taşıyacak ve kentin, bölgenin ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması için önemli bir adım olacak. Kısacası Cumhurbaşkanımızın onayı ile resmiyet kazanan bu dev proje ile Esenler teknoloji üssü olacak. Böylece Esenler’in tarihi ve talihi değişecek."
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