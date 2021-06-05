Ekonomi İki ilde bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İki ilde bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul ve Afyonkarahisar'daki bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi olarak tespit edilmesi kararlaştırıldı.

Haber Merkezi AA
İstanbul ve Afyonkarahisardaki bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi
Foto/arşiv

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sınır ve koordinatları belirtilen alanın "Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Ek Alanı" olarak tespit edilmesine Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince karar verildi.

İstanbul'da sınır ve koordinatları gösterilen alanların da "Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edilmesi uygun bulundu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile "Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası"nın sınırları da değiştirildi.

Bir diğer kararla da Mersin'in Mezitli ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden sonra gözler Yavuz gemisine çevrildi
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden sonra gözler Yavuz gemisine çevrildi

Hurma ithalatında gümrük vergisi yükseltildi
EKONOMİ
Hurma ithalatında gümrük vergisi yükseltildi

Hayvanı şarbon hastalığına yakalanan çiftçiye tazminat ödenecek
EKONOMİ
Hayvanı şarbon hastalığına yakalanan çiftçiye tazminat ödenecek
Abone Ol Google News
Arılar minibüsü istila etti

Arılar minibüsü istila etti

​Kars'ta ilginç görüntü: Sürücü kendini dışarı attı.
Tazminat ödenecek

Tazminat ödenecek

​Hayvanı olan çiftçi için önemli karar.
135 milyar metreküplük yeni rezerv Türkiyenin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak

Erdoğan'dan çevre günü mesajı

Erdoğan'dan çevre günü mesajı

"İnsanlığın ortak meselesi olan çevrenin korunması tercih değil zorunluluktur"

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.

Gönüllü olanlar ​Yeni Şafak'a süreci anlattı.
Denizden klozet çıktı

Denizden klozet çıktı

​Kuşadası'nda şaşırtan görüntü.

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği müjdeyi açıkladı.
KCK şeması açığa çıktı

KCK şeması açığa çıktı

​PKK'nın şehir yapılanmasına darbe vuruldu.
Münbiç bizi bekliyor

Münbiç bizi bekliyor

​Aşiretler PKK'ya karşı ortak bildiri yayımladı.
Yurtdışı yasağı konuldu

Yurtdışı yasağı konuldu

Yetmiş emekli amiral ifade verdi.
Üretim kapasitesi katlandı

Üretim kapasitesi katlandı

Otuz ülkeye yapılan ihracatın iki katına çıkması bekleniyor.
Sürdürülebilir çevre anlayışıyla üretiyoruz

Sürdürülebilir çevre anlayışıyla üretiyoruz

​Prof. Dr. Ömer Bolat, Dünya Çevre Günü vesilesiyle önemli değerlendirmelerde bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.