Dijital dönüşüm için tam zamanı

Intel’in katkılarıyla, orta ve büyük ölçekli şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini, beklenti ve endişelerini açıklayan endekse göre, Türkiye’deki işletmeler arasında kendisini Dijital Lider olarak tanımlayanların oranı yalnızca yüzde 4. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacaklarını ifade eden yöneticilerin yüzde 26’sı işletmelerinin geride kalmasından endişe ediyor.

İŞLETMELER YAVAŞ HAREKET EDİYOR

İşletmelerin yüzde 28’i ya dijital dönüşüm konusunda oldukça yavaş hareket ediyor. Üst düzey işletmelerin 3’te 1’inin olgunlaşmış bir dijital dönüşüm planı bulunuyor ve yatırımlarını, inovasyon çalışmalarını bu doğrultuda sürdürerek “dijitale adapte olan” sınıfında yer alıyorlar. Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu, “İşletmelerle konuşmamızın üzerinden çok geçmemesine rağmen, bu araştırmada gördük ki her şey hızla değişiyor. Zaman çok önemli ve parlak bir geleceğe adım atılması için hemen şimdi dönüşümü başlatmak gerekiyor” dedi.