Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Dünyaya doğru bir cisim yaklaşıyor
BİLİM

Dünya'ya doğru bir cisim yaklaşıyor

Geçtiğimiz ay bir cismin Dünya'ya doğru yaklaştığı tespit edilmişti. Bu gök cisminin asteroid değil 54 yıl önce Ay misyonunda kullanılan bir roket parçası olabileceği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Arşiv
Arşiv

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) önde gelen astreoid uzmanı Paul Chodas, "2020 SO" adlı gök cisminin, ajansın 1966 yılında Surveyor 2 aracını Ay'a taşıyan Centaur roketinin parçası olduğunu öne sürdü.

  • Surveyor 2, motorlarından birindeki ateşleme sorunu nedeniyle yumuşak iniş yapmak yerine Ay yüzeyine çarpmıştı.

Centaur roketi ise Ay'ı pas geçerek planlandığı gibi Güneş'in yörüngesinde hurdaya çıkmış ve bir daha görülmemişti.

Hawaii'deki bir teleskop geçen ay gizemli bir cismin Dünya'ya yaklaştığını keşfetmişti. Cisim hemen Uluslararası Astronomi Birliği Küçük Gezegen Merkezi'nin Güneş Sistemi'ndeki asteroit ve kuyruklu yıldızlar listesine eklenmişti.

Uzaydan getirilen asteroit Türkiye'de incelenecek
TEKNOLOJİ
Uzaydan getirilen asteroit Türkiye'de incelenecek

Arşiv

Hareketleri astreoidlere benzemiyor

Gök bilimciler "2020 SO" ismi verilen cismin kasım ortasında gezegenin çekim alanına gireceğini, 4 ay kadar Dünya'nın yeni "Mini Ay"ı olabileceği açıklamıştı.

Parlaklığından cismin uzunluğunun, neredeyse Centaur kadar, yaklaşık 8 metre olduğu hesap edilmişti.

  • Paul Chodas'ın dikkatini çeken şey ise, "2020 SO"nun Güneş etrafındaki yakın dairesel yörüngesinin Dünya'nınkine çok benzemesi oldu.

Bunun bir asteroid için sıra dışı bir durum olduğu, cismin Dünya ile aynı düzlemde bulunmasının ve gezegene asteroid standartlarının altında, saatte 2400 kilometre hızla yaklaşmasının da asteroid olma ihtimalini düşürdüğü belirtildi.

NASA'nın uzay misyonu Kasım'a ertelendi
TEKNOLOJİ
NASA'nın uzay misyonu Kasım'a ertelendi
Abone Ol Google News
Lebron: Yüzüklerin Efendisi

Lebron: Yüzüklerin Efendisi

Babasız büyüyen Lebron'un 16 yaşından bugünkü şampiyonluk hikayesi.
Elinde kemane dilinde türkü

Elinde kemane dilinde türkü

​Sesiyle gönülleri fetheden Eren, müzik için köy köy geziyor.
PKK diyemediler: BBC Türkçe ve DW yangınların failini görmezden geldi

Komutan<br>öldürüldü askerler kaçtı

Komutan
öldürüldü askerler kaçtı

​Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ağır darbe.
Yüz yüze eğitim başladı

Yüz yüze eğitim başladı

​Yüzbinlerce öğrenci için ilk zil bu sabah çaldı.
Altı kez sallandı!

Altı kez sallandı!

​Ege Denizi'nde peş peşe korkutan depremler.
Rumlar<br>sınıra saldırdı

Rumlar
sınıra saldırdı

​Olayı duyan Türk halkı bölgeye akın etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.