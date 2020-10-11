Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji NASAnın uzay misyonu Kasıma ertelendi
BİLİM

NASA'nın uzay misyonu Kasım'a ertelendi

NASA bu ay SpaceX roketleri kullanıp uzaya gitmeyi planlıyordu ama bu plan Kasım'a ertelendi. Misyon;

Uluslararası Uzay İstasyonu'na üç NASA astronotu ve bir JAXA astronotu götürecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Ajansın Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, NASA SpaceX Crew-1 görevinin başlatılmasını Kasım ayı ortasına kadar erteledi. Görev sonunda Japonya'nın JAXA uzay ajansından üç NASA astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na getirecek.

NASA'dan yapılan açıklamada, başlangıçta 31 Ekim'de yapılması planlanan altı aylık görevin, Falcon 9 roketindeki birinci aşama motor gazı jeneratörleriyle ilgili sorunları çözmek için zaman tanımak için ertelendiğini söyledi. Fırlatıldığında, Amerikalı astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japon astronot Soichi Noguchi, SpaceX’in ISS’deki ilk operasyon mürettebatlı görevinde olacak.

SpaceX ilk iş birliğini Güney Kore ile yaptı: Askeri uyduyu uzaya fırlattılar
TEKNOLOJİ
SpaceX ilk iş birliğini Güney Kore ile yaptı: Askeri uyduyu uzaya fırlattılar

SpaceX ile yapılan anlaşma sayesinde gerçekleşiyor

Crew-1, SpaceX'in özel sektör şirketlerini ABD uzay programına getiren Ticari Mürettebat Programının bir parçası olarak 2014 yılında imzalanan NASA ile bir sözleşme kapsamında ISS'ye göndermeyi planladığı altı görev arasında yer alıyor.

SpaceX’in ilk Crew Dragon uçuşu, DM-2 veya Demo-2, NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i Mayıs ayında iki aylık bir ziyaret için ISS'ye getiren bir test göreviydi. Crew Dragon, ISS'ye yanaştı ve 2 Ağustos'ta güvenli bir şekilde Dünya'ya döndü ve NASA'ya gelecekte astronotlarla birlikte ISS'ye düzenli seyahatleri onaylamak için gereken verileri verdi.

SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı
TEKNOLOJİ
SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı
Abone Ol Google News
Bizim aslanlar yine yakaladı

Bizim aslanlar yine yakaladı

Bakan Soylu: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı.
Dünyaya çağrı

Dünyaya çağrı

​MSB: Uluslararası kamuoyu sesini yükseltmelidir.
Elinin kınasıdaha solmadı

Elinin kınası
daha solmadı

Davetiyesinde 'maske' uyarısı yapan damat, koronavirüsten öldü.
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçiliyor.
Dikey bahçe<br>yerine grafiti

Dikey bahçe
yerine grafiti

İBB'nin çiçek ve yeşillikleri sökmesine tepki gösterildi.
Ermenistan'dan<br>hain saldırı

Ermenistan'dan
hain saldırı

İnsani ateşkesi ihlal ederek Gence şehrine füzeyle saldırdı.

Sevinçten yeri öptü

Sevinçten yeri öptü

​Libya'da alıkonulan iki Türk Türkiye'ye döndü.
6-7 ayda villa<br>sahibi oluyorlar

6-7 ayda villa
sahibi oluyorlar

​İzmir'de sahte içki ölümlerinin ardından akılalmaz iddia.
Bu ateşkes uygulanamaz!

Bu ateşkes uygulanamaz!

​Ermenistan sivil yerleri vurmaya devam ediyor.

​A Milli Takımımız bugün Rusya ile karşılaşacak.
Ormanları<br>PKK yakıyor

Ormanları
PKK yakıyor

Eli kanlı örgütün uzantısı 'Ateşin Çocukları İnsiyatifi' üstlendi.
KKTC’de kritik seçim

KKTC’de kritik seçim

​Sekizinci Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için sandık başına gidecekler.
İmhadan kurtuldular

İmhadan kurtuldular

​Rusya, Fransa ve ABD'nin baskısıyla ilan edilen ateşkes, Ermenistan ordusunu ipten aldı.
O telefonu yok etti

O telefonu yok etti

Kavala'nın ​Ortadoğu uzmanı Vaez'le irtibatı çıktı.
Yerli aşı insanda denenecek

Yerli aşı insanda denenecek

​Türkiye önemli bir mesafe katetti.
Kahreden<br>haber Ağrı'dan geldi

Kahreden
haber Ağrı'dan geldi

​Çatışmada yaralanan askerlerden biri şehit oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.