NASA'nın uzay misyonu Kasım'a ertelendi

Ajansın Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, NASA SpaceX Crew-1 görevinin başlatılmasını Kasım ayı ortasına kadar erteledi. Görev sonunda Japonya'nın JAXA uzay ajansından üç NASA astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na getirecek.

NASA'dan yapılan açıklamada, başlangıçta 31 Ekim'de yapılması planlanan altı aylık görevin, Falcon 9 roketindeki birinci aşama motor gazı jeneratörleriyle ilgili sorunları çözmek için zaman tanımak için ertelendiğini söyledi. Fırlatıldığında, Amerikalı astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japon astronot Soichi Noguchi, SpaceX’in ISS’deki ilk operasyon mürettebatlı görevinde olacak.

We’re now targeting NET early-to-mid November for launch of @NASA’s SpaceX Crew-1 mission to the @Space_Station. The extra time will allow SpaceX to resolve an unexpected observation during a recent non-NASA launch attempt. More: https://t.co/sheWOD74m6 pic.twitter.com/YLq1Tb4LfN — Kathy Lueders (@KathyLueders) October 10, 2020

SpaceX ile yapılan anlaşma sayesinde gerçekleşiyor

Crew-1, SpaceX'in özel sektör şirketlerini ABD uzay programına getiren Ticari Mürettebat Programının bir parçası olarak 2014 yılında imzalanan NASA ile bir sözleşme kapsamında ISS'ye göndermeyi planladığı altı görev arasında yer alıyor.

SpaceX’in ilk Crew Dragon uçuşu, DM-2 veya Demo-2, NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i Mayıs ayında iki aylık bir ziyaret için ISS'ye getiren bir test göreviydi. Crew Dragon, ISS'ye yanaştı ve 2 Ağustos'ta güvenli bir şekilde Dünya'ya döndü ve NASA'ya gelecekte astronotlarla birlikte ISS'ye düzenli seyahatleri onaylamak için gereken verileri verdi.

