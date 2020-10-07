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Teknoloji SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı
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SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı

Elon Musk'ın son projelerinden biri olan ucuz ve hızlı internet için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Musk'ın sahibi olduğu SpaceX bu alanda yatırım yaparken Starlink internet uydu ağının parçası 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in son projelerinden biri herkesin ulaşabileceği bir internet ağı.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, Starlink ağının 60 uyduluk bir grubunun, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.
  • Açıklamada, yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketinin fırlatıştan 9 dakika sonra Dünya'ya geri döndüğü, şirketin Atlantic Okyanusu'ndaki insansız yüzer platformuna konduğu belirtildi.

Bu, SpaceX'in Starlink uydu ağı projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 13'ncü fırlatış oldu. Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

İHA
Starlink uyduları uzaya fırlatılıyor.

Uydu iletişiminde yeni strateji Takım Uydular ile oluşturuluyor

  • İletişim uyduları, genelde, Dünya'ya göre konumlarını sabitleyebilmek için, yörüngedeki hareket hızının Dünya'nın dönüş hızına eşit olduğu Yer Sabit Yörünge'de bulunuyor. Uydu bağlantısı hızını ve sinyal kalitesini arttırmayı hedefleyen yeni nesil uydular ise daha çok yerden 160 ila 2000 kilometre yükseklikteki Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılıyor.

Alçak Yörünge'de hareket hızı, Dünya'nın dönüş hızından daha yüksek olduğu için tek bir uydu belirli bir bölgeye sürekli kapsama sağlayamıyor. Bu yüzden SpaceX gibi uydu iletişimine yatırım yapan şirketler, Alçak Yörünge'de iletişim sinyallerini sürekli hale getirebilmek için "takım uydu" adı verilen uydu ağlarına ihtiyaç duyuyor.

İletişim amaçlı bu uydu ağları, şirketler arasında şimdiden bir uzay yarışı başlatmış durumda. SpaceX'in yanı sıra Amazon ve "OneWeb" gibi şirketler Alçak Yörünge'de internet uydu ağları kurmak üzere çalışmalar yürütüyor.

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