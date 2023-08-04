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Teknoloji

Amiral gemisi özellikleriyle yeni V29 Lite 5G Türkiye’de satışa sunuldu

vivo’nun amiral gemisi özelliklere sahip yeni bütçe dostu modeli V29 Lite satışa çıktı. vivo’nun orta segmentte konumlandırdığı yeni modeli V29 Lite, orta segmentte ilk kez kullanılan 120 Hz AMOLED kavisli ekranı, kamera yetenekleri, tasarımı ve materyal kalitesi ile aynı segmentteki rakiplerinin çok ötesinde bir deneyim yaşatıyor.

16:17 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bu fiyata bu özelliklerde başka bir telefon yok!

Bu fiyata bu özelliklerde başka bir telefon yok!

vivo, V serisinin en yeni üyelerinden V29 Lite 5G’yi Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisinden alan vivo V29 Lite, Android 13 işletim sistemi ve FunTouch OS 13 ara yüzüyle istediğiniz uygulamaları dilediğinizce kullanabilmenize olanak veriyor. 8GB RAM (+sanal 8GB) ve 256GB’a kadar depolama alanına sahip vivo V29 Lite 5G’nin genişletilmiş RAM 3.0 özelliği sayesinde 36 adede kadar uygulama arasında gecikme olmadan hızlı geçiş yapabilirsiniz.


Orta segmentin ilk kavisli ekranı V29 Lite ile geldi

vivo, sektörde ilk kez orta segmentte kullanıcılara kavisli ekrana sahip bir akıllı telefon deneyimi yaşatıyor. Altın Işıltısı ve Siyah Elmas Işıltısı renk seçenekleri ile gelen V29 Lite’ın 120Hz kavisli AMOLED ekranıyla uygun fiyatla tarzınıza uygun son derece şık bir akıllı telefona sahip olacaksınız.



En güzel anlarınızı V29 Lite ile fotoğraflayabilirsiniz

V29 Lite’ın 64MP optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ana kamerası, 120Hz göz korumalı AMOLED ekranı ile yüksek kamera performansını deneyimleyin. Telefonun 2MP bokeh, 2MP makro lensten oluşan üçlü arka kamera sistemi ile anılarınızı ve en güzel anları gece gündüz fark etmeksizin neredeyse tüm ışık koşullarında en güzel şekilde ölümsüzleştirebilirsiniz. Çift Pozlama özelliği ile fotoğrafın öznesini arka fondan ayırarak belirgin ve görünür kılan katmanlı fotoğraflar ve farklı portre modlarında en güzel fotoğrafları; Dual-View Video özelliği sayesinde de ön ve arka kameraları aynı anda kullanarak etkili Vlog’lar çekebilirsiniz.


V29 Lite fırsatları Myvivoshop.com’da sizleri bekliyor

vivo, V29 Lite’ı 2 büyük Android sürümü güncelleme ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi ile satışa sunuyor. Telefonu vivo’nun online satış kanalı myvivoshop.com’dan satın almayı tercih ettiğinizde 3.000 TL değerinde 1 yıl garanti ve 1 yıl ücretsiz ekran onarım hediyesi myvivoshop.com’da sizleri bekliyor. Ayrıca eski telefonunuzu getirip yeni telefon alımlarınızda 500 TL’lik indirim fırsatlarından da yararlanabilirsiniz.


Vivo V29 Lite özellikler:
  • Ekran: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLED
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 (8nm)
  • Bellek: 8GB LPDDR4x RAM
  • Depolama: 256GB UFS 2.2
  • Arka kamera: 64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4
  • Ön kamera: 16MP f/2.45
  • Yazılım: FunTouch OS 13, Android 13
  • Batarya: 5000 mAh, 44w hızlı şarj
  • Boyut: 164.24 x 74.79 x 7.89mm
  • Ağırlık: 177g

Türkiye’de giriş ve orta segment ürünlerine Android garantisi veren marka: vivo
Türkiye’de giriş ve orta segment ürünlerine Android garantisi veren marka: vivo

Akıllı telefon sektörünün önde gelen markalarından vivo, şık ve zarif tasarımıyla gelişmiş teknolojiyi buluşturan akıllı telefonu Y35 ile kullanıcılarına eşsiz deneyimler yaşatıyor. Tüketicilere kaliteli ve yüksek performanslı cihazlar sunmak amacıyla üretilen tüm cihazların kalite kontrollerini en üst seviyede gerçekleştiren vivo, ülkemizde üretilen giriş ve orta segment telefonlarda iki büyük Android güncelleme garantisi sözü veren ilk Android telefon markası. vivo Türkiye fabrikasında üretilen Y35 de hem 2 büyük Android güncellemesi hem de 2 yıllık standart garantiye ek 1 yıl üretici garantisi ile toplam 3 yıl garanti ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.  

#vivo
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#5G
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