Amiral gemisi özellikleriyle yeni V29 Lite 5G Türkiye’de satışa sunuldu

vivo, V serisinin en yeni üyelerinden V29 Lite 5G’yi Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisinden alan vivo V29 Lite, Android 13 işletim sistemi ve FunTouch OS 13 ara yüzüyle istediğiniz uygulamaları dilediğinizce kullanabilmenize olanak veriyor. 8GB RAM (+sanal 8GB) ve 256GB’a kadar depolama alanına sahip vivo V29 Lite 5G’nin genişletilmiş RAM 3.0 özelliği sayesinde 36 adede kadar uygulama arasında gecikme olmadan hızlı geçiş yapabilirsiniz.





Orta segmentin ilk kavisli ekranı V29 Lite ile geldi

vivo, sektörde ilk kez orta segmentte kullanıcılara kavisli ekrana sahip bir akıllı telefon deneyimi yaşatıyor. Altın Işıltısı ve Siyah Elmas Işıltısı renk seçenekleri ile gelen V29 Lite’ın 120Hz kavisli AMOLED ekranıyla uygun fiyatla tarzınıza uygun son derece şık bir akıllı telefona sahip olacaksınız.









En güzel anlarınızı V29 Lite ile fotoğraflayabilirsiniz

V29 Lite’ın 64MP optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ana kamerası, 120Hz göz korumalı AMOLED ekranı ile yüksek kamera performansını deneyimleyin. Telefonun 2MP bokeh, 2MP makro lensten oluşan üçlü arka kamera sistemi ile anılarınızı ve en güzel anları gece gündüz fark etmeksizin neredeyse tüm ışık koşullarında en güzel şekilde ölümsüzleştirebilirsiniz. Çift Pozlama özelliği ile fotoğrafın öznesini arka fondan ayırarak belirgin ve görünür kılan katmanlı fotoğraflar ve farklı portre modlarında en güzel fotoğrafları; Dual-View Video özelliği sayesinde de ön ve arka kameraları aynı anda kullanarak etkili Vlog’lar çekebilirsiniz.





V29 Lite fırsatları Myvivoshop.com’da sizleri bekliyor

vivo, V29 Lite’ı 2 büyük Android sürümü güncelleme ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi ile satışa sunuyor. Telefonu vivo’nun online satış kanalı myvivoshop.com’dan satın almayı tercih ettiğinizde 3.000 TL değerinde 1 yıl garanti ve 1 yıl ücretsiz ekran onarım hediyesi myvivoshop.com’da sizleri bekliyor. Ayrıca eski telefonunuzu getirip yeni telefon alımlarınızda 500 TL’lik indirim fırsatlarından da yararlanabilirsiniz.





Vivo V29 Lite özellikler:

Ekran: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 (8nm)

Bellek: 8GB LPDDR4x RAM

Depolama: 256GB UFS 2.2

Arka kamera: 64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4

Ön kamera: 16MP f/2.45

Yazılım: FunTouch OS 13, Android 13

Batarya: 5000 mAh, 44w hızlı şarj

Boyut: 164.24 x 74.79 x 7.89mm

Ağırlık: 177g



