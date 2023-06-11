Akıllı telefona tarz lazım

Akıllı telefonlarda kişiselleştirme ve tarz dönemi başladı. Teknoloji devleri, birbirinin aynı modeller yerine artık farklı tasarımları pazara sunuyor. Uzun yıllar yani kamera kalitesi, yüzey yapısı ve işlemci hızı gibi performans unsurlarına odaklanan şirketler, daha özel tasarımlara yöneldi. Bindiği gibi cihazların hangi marka olduğunu anlamak için yakından bakmak gerekiyor. Teknoloji şirketlerinin çıkardığı bütçe dostu, orta ve üst segment cihazları kendi kategorileri içinde ayırt etmenin imkânı yok gibi bir şey.

ARKA KAPAKTA FARKLI DOKULAR

Telefon kapaklarıyla tarzını yansıtmaya çalışan tüketicilere yönelik ürünlerde, yakın zamanda birbirinin aynı olmayan görsellere şahit olacağız. Son olarak Huawei P60 serisindeki arka panellerinde sektörün ilk Rokoko inci tasarımını sundu. Telefonun arka yüzeyindeki desenlerinin bir diğerine benzememesi markayı rakiplerine karşı ön plana çıkarıyor. Cihazda farklılık oluşturmak için doğal mineral inci tozunu akıllı telefona dahil edilmiş, her bir telefonda benzersiz bir doğal doku sağlanmış.

KATLANABİLİR MODEL FIRTINASI

Piyasada son birkaç yıldır katlanabilir telefonlar ön planda. Note serilerinde de denenen modeller farklı seçenek arayan teknoloji meraklılarına iyi geldi. Samsung Z Flip ve Z Fold 5, Motorola Razr 40 Ultra, Huawei Mate x, vivo X Fold2 gibi modeller son yıllarda ön plana çıkıyor. Infinix Note 30’da son olarak farklı özgün renk seçenekleriyle yarıştaki yerini alıyor.

Yeni dönemin modası özgün renkler

Üretim teknolojileri nedeniyle, tasarım konusunda büyük değişiklikler yapılamasa da son dönemde şirketler farklı renklerle de ön plana çıkmaya başladı. Bilindik siyah, beyaz ve gri tasarımların yanına özgün renkler ve sanatsal figürler eklenmeye başladı. Bu trend önümüzdeki döneme damga vuracak gibi görünürken, kişiye özel farklıklar daha da ön plana çıkacak gibi görünüyor.

Aynı üretim aynı model

Cep telefonlarının çoğunun birbirine benzemesinin en önemli nedeni ise, üretim tekniklerinin birbirine benzemesi. Uzak Doğu ülkeleri, çip başta olmak üzere cep telefonu, tablet ve bilgisayarlar yedek parçalarının ana tedarikçisi durumunda. Birçok şirket kendi modellerini tasarlayıp üretirken farklı parçalarını aynı merkezden alıyor. Anakart, anten, batarya, dahili flaş, dahili hoparlör, dahili kamera, dahili mikrofon, ekran, kasa, SIM kart yuvası, soket, titreşim motoru, tuş takımı, joystick gibi parçaların tümü benzer üretim tekniklerine sahip durumda.











