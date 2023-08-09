Vivo’nun en yeni ve şık telefonları yaza özel sepet indirimleri ile Myvivoshop’ta

vivo, online satış platformu myvivoshop.com’da tüketicilere sunduğu fırsat ve kampanyalara bir yenisini ekledi. Myvivoshop “Yaza Özel Sepette İndirimler” kampanyası kapsamında 14 Ağustos tarihine kadar vivo’nun Türkiye’deki en yeni akıllı telefon modelleri V29 Lite 5G ve Y36’yı myvivoshop üzerinden satın alan kullanıcılar sepette özel indirimlere sahip oluyor.





vivo’nun amiral gemisi özelliklere sahip bütçe dostu yeni modeli V29 Lite 5G, myvivoshop.com’da 14 Ağustos tarihine kadar 15.999 TL yerine 1.000 TL indirim avantajı ile 14.999 TL’den satışa sunuluyor. Sektörde orta segment telefon kategorisinde bir ilk olan kavisli AMOLED ekranıyla kullanıcılar için son derece şık ve ergonomik bir seçenek olan V29 Lite 5G, kullanıcıların tüm günlük işlerini kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden kesintisiz sürdürmelerine olanak tanıyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisinden alan v29 Lite; 64MP optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ana kamerası, bir günden fazla kullanım ömrü sunan 5000 mAh büyük bataryası ve 44W FlashCharge hızlı şarjı ile kullanıcılara tüm gün sorunsuz kullanım sunuyor.





Myvivoshop “Yaza Özel Sepette İndirimler” kampanyası kapsamında vivo’nun Türkiye’de tüketicilerin büyük beğenisini kazanan Y serisinin en yeni üyesi Y36’nın 128 GB kapasiteli versiyonu 11.999 TL yerine 9.999 TL, 256 GB kapasiteli versiyonu da 12.999 TL yerine 10.999 TL fiyatla tüketicilerle buluşuyor. Şık ve zarif tasarımı, güçlü teknolojik özellikleri ve fiyat performans avantajı ile rakiplerini geride bırakan Y36; hızlı tempolu ve dinamik yaşam tarzını benimseyen tüketicilerin kalite, yüksek performans, geniş depolama alanı, gelişmiş kamera özellikleri, güçlü batarya ve uygun fiyat gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Y36’nın geniş depolama kapasitesi kullanıcılara 250 bin adede kadar fotoğraf, 500 saatin üzerinde HD video ve 6,5 milyon belge saklama olanağı sunuyor.





Android güncelleme garantisi ve 1 yıl ek üretici garantisi ile telefonunuz güncel ve güvende

Kampanya kapsamında bu 3 akıllı telefondan birini tercih edenler 2.400 TL değerinde 1 Yıl Ek Garanti ve Ekran Onarım Paketi’nin de sahibi oluyor. Bu garantilere ek olarak vivo kullanıcılara güncel, güvenli, istikrarlı ve sorunsuz bir akıllı telefon deneyimi sunmak için V29 Lite 5G ve Y36 modellerini iki büyük Android Güncelleme garantisi ve üç yıla kadar Android Güvenlik Güncelleme garantisi ile satışa sunuyor.





Myvivoshop.com “Yaza Özel Sepette İndirimler” kampanyası kapsamında V29 Lite 5G ve Y36 modellerinde sunulan avantajları incelemek ve bu telefonları satın almak için https://myvivoshop.com/collections/promosyonlar linkini ziyaret edebilirsiniz.



