Akıllı saatler ciğerimizi biliyor

Giyilebilir teknolojilerin hızına yetişmek zorlaşıyor. Her gün farklı bir özelliğin eklendiği özellikle akıllı saat pazarındaki yenilikler adeta nefes kesiyor. Kısa bir süre öncesine kadar, adımlarımızı sayıp, gelen çağrıları ve mesajları gördüğümüz saatler günlük sağlık takibi alanında ön plana çıkmaya başladı. Teknoloji devlerinin son modelleri artık kalp ritmini ölçtüğü gibi cilt yapınız, stres durumunuz hakkında bilgi veriyor.

TÜM DATALAR AYNI EKRANDA

Günlük sağlığa ait tüm dataları tek bir ekranda görebiliyor ve geçmiş dönemlerle kıyaslayabiliyorsunuz. Hastanede alabileceğiniz temel sağlık ölçümlerinin bir bölümü artık kol saatine sığmış durumda. Huawei’nin henüz Türkiye pazarında sunmadığı bir akıllı saat modeli cilt, damar sertliği, stres seviyesi, kalp ritmi ve şeker ölçümü gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

EKRANA 5 KEZ ÖKSÜR AKCİĞER KALİTENİ ÖLÇSÜN

Saate 5 kez öksürmeniz durumunda akciğer kalitesini bildiriyor. Solunum kontrol özelliği yanında EKG analizi de yapabiliyor. Örneğin, Huawei Watch Ultimate, Huawei’nin en profesyonel ve kapsamlı sağlık yönetimi paketini kullanıcılara sunuyor. Kullanıcıları sağlıklarıyla ilgilenmeleri için güçlendiren bu paket, gelişmiş CE MDR sertifikalı EKG analizi, düzensiz kalp atış hızı bildirimi, damar sertliği riski için doğru tarama, tüm gün SpO2 izleme, tüm gece uyku takibi ve stres izleme özelliklerini içeriyor.

Yürüyüş rotası çıkarıp fitness takibi yapıyor

Galaxy Watch5 Pro Bluetooth ise, BioActive Sensor; üç sağlık sensörünü, Optik Kalp Atış Hızı, Elektrik Kalp ve Biyoelektrik Empedans Analizi’ni etkili bir şekilde kontrol edebiliyor. Sensör, kalp hızınızı izlerken, kalp damar sağlığınızı takip edebiliyor ve aynı zamanda tansiyonunuzun kaydını tutuyor. Ürün aynı zamanda GPS rota takibiyle, bisikletçiler ve yürüyüşçüler için adım adım yol tariflerine rehberlik ediyor. Benzer şekilde, bileklerinden bildirim alma, arama yapma, mesaj gönderme ve çeşitli uygulamalara erişim sağlama gibi kolaylıklar getiren Apple Watch, kalp atış hızı takibi, aktivite izleme ve elektrokardiyogram (EKG) özelliği gibi sağlık ve fitness takip özellikleri de sunuyor.







