vivo'dan orta segmente yeni star: V29 Lite geliyor

vivo, şık tasarımı ve kamera performansıyla öne çıkan V serisinin en yeni üyelerinden V29 Lite 5G’yi Türkiye’de kullanıcılarla buluşturuyor. vivo’nun kalite ve güvenilirliğe odaklanan yeni akıllı telefonu V29 Lite, 64 megapiksel optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ana kamerası, 120Hz göz korumalı AMOLED ekranı, bir günden fazla dayanabilen 5000 mAh büyük bataryası ve 44W FlashCharge hızlı şarjı ile kullanıcılara tüm gün sorunsuz kullanım sunuyor.





vivo, V29 Lite 5G ile sektörde bir ilke imza atarak orta segmentte kullanıcılara ilk defa kavisli ekrana sahip bir akıllı telefon sunuyor. Altın Işıltısı ve Siyah Elmas Işıltısı renk seçenekleri ile gelen V29 Lite, kavisli AMOLED ekranıyla daha da şık bir görünüme kavuşuyor.





Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisinden alan vivo V29 Lite, Android 13 işletim sistemi ve FunTouch OS 13 ara yüzü üzerinde çalışıyor. Telefon 8GB RAM (+sanal 8GB) ve 128GB depolama alanı ile geliyor. Genişletilmiş RAM 3.0 özelliği, mevcut 8 GB RAM'e ek olarak mevcut depolama alanından 8 GB'a kadar belleği “ödünç alarak” kullanıcıların 36 adede kadar uygulama arasında gecikme olmadan eşzamanlı geçiş yapmasına olanak tanıyor.





16MP ön kameraya sahip olan vivo V29 Lite 5G’nin arkasında 64MP ana kamera, 2MP bokeh, 2MP makro lensten oluşan üçlü kamera sistemi bulunuyor. Telefon ekran altı parmak izi okuyucusu ile de kullanıcılara kullanım kolaylığı ve güvenlik sunuyor.





Dayanıklılık testlerinden başarıyla geçen kaliteli ve uzun ömürlü bir akıllı telefon

V29 Lite, deneme üretimi sırasında vivo Ar-Ge test laboratuvarlarında -20 ile +50 Santigrat arasındaki zorlu ortamlarda günlük çizilmelere karşı kasa dayanıklılık testi, farklı açılardan 32.000 kez düşme testi gibi kapsamlı testlerden geçti. Akıllı telefon ayrıca su ve toza dayanıklılık için IP54 sertifikasına da sahip.





vivo 2 büyük Android güncelleme ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi taahhüdünü V29 Lite modelinde de sürdürüyor. V29 Lite’ı satın alan tüketiciler, telefonlarının iki büyük Android sürümü ve üç yıl güvenlik güncellemesi alarak daha uzun süre güncel kalacağından emin olacak.





Vivo V29 Lite özellikler:

Ekran: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 (8nm)

Bellek: 8GB LPDDR4x RAM

Depolama: 128GB UFS 2.2

Arka kamera: 64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4

Ön kamera: 16MP f/2.45

Yazılım: FunTouch OS 13, Android 13

Batarya: 5000 mAh, 44w hızlı şarj

Boyut: 164.24 x 74.79 x 7.89mm