Vivo V30 Lite performansı ile dikkat çekiyor

Mobil teknoloji firması Vivo, amiral gemisi olarak nitelendirdiği V serisi ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. Firmanın bir süre önce piyasaya sunduğu Vivo V30 Lite ürünü de birçok özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Telefonun öne çıkan en belirgin özelliği, segmentine göre çok daha iyi bir performans gösteren hızlı şarj oldu.





80 W ile segmentin en hızlı şarjı

Cihazla birlikte verilen 80W şarj aleti ile artık saatlerce beklemek zorunda kalmadan telefonunuz yaklaşık sadece 30 dakikada %80'e kadar şarj edebilir. Öte yandan “Akıllı Şarj Motoru 2.0” ile telefonunuzun pil ömrünü korumaya da yardımcı olabilirsiniz. Bu motor, şarj işlemini optimize ederek pilin aşırı ısınmasını ve aşınmasını önler.





4 yıl pil garantisi

Vivo, yeni V30 Serisi ile pil ömrünü endüstri standardını 2 katına çıkartarak 2 kat pil ömrü, 4 yıl dayanıklılık garantisi de veriyor. Yenilikçi pil malzemesi; akıllı pil sağlığı motoru ve amiral gemisi telefonlar standardında güvenlik kalite kontrolleri ile birleşerek pil ömrünü endüstri standardının (800 kez) iki katına çıkarıyor. Bin 600 kez şarj ve deşarj döngüsünden sonra bile pil sağlığı düzeyi %80’in altına düşmez ve 4 yıl dayanıklıdır. Bu 4 yıllık pil ömrü teknolojisi, kullanıcılara en iyi kalitede kullanım deneyimini sunmak için V30 Lite ve Y Serisi dahil olmak üzere yeni gelecek tüm vivo modellerinde yer alacak.





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