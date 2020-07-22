SpaceX ilk iş birliğini Güney Kore ile yaptı: Askeri uyduyu uzaya fırlattılar

Elon Musk kurduğu yenilikçi şirketlerle dünyanın en zengin insanları listesinde hızla tırmanırken şirketi SpaceX uzay konusunda birçok ülkenin ve şirketin iş birliği yapmak istediği kurum haline geldi.

Daha önce NASA ile birlikte insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan şirket şimdi de Güney Kore ile bir iş birliğine gitti.

Reuters Şirket daha önce de NASA ile iş birliği yapmıştı.

TEKNOLOJİ SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği denemesi başarıyla gerçekleşti

Uydu Airbus'tan taşıması SpaceX'den

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, ülkenin ilk askeri amaçlı iletişim uydusu "Anasis-II", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Şirketin roketleri tekrar kullanılabilir tasarlandığı için uzay yolculuklarının maliyeti büyük oranda düşmüştü.

Airbus tarafından üretilen uydu, Güney Kore ordusuna güvenli uydu iletişimi imkanı sağlayacak.