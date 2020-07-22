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BİLİM

SpaceX'in beraber çalıştığı ülkeler hangileri?

SpaceX ilk iş birliğini Güney Kore ile yaptı: Askeri uyduyu uzaya fırlattılar

Elon Musk'ın kurduğu SpaceX, NASA ile yaptığı iş birliğinin bir benzerini Güney Kore ile yaptı. Şirket, Güney Kore'nin uzaya göndermeyi planladığı askeri iletişim uydusunu taşıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Elon Musk kurduğu yenilikçi şirketlerle dünyanın en zengin insanları listesinde hızla tırmanırken şirketi SpaceX uzay konusunda birçok ülkenin ve şirketin iş birliği yapmak istediği kurum haline geldi.

Daha önce NASA ile birlikte insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan şirket şimdi de Güney Kore ile bir iş birliğine gitti.

Reuters
Şirket daha önce de NASA ile iş birliği yapmıştı.

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Uydu Airbus'tan taşıması SpaceX'den

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, ülkenin ilk askeri amaçlı iletişim uydusu "Anasis-II", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

  • Şirketin roketleri tekrar kullanılabilir tasarlandığı için uzay yolculuklarının maliyeti büyük oranda düşmüştü.

Airbus tarafından üretilen uydu, Güney Kore ordusuna güvenli uydu iletişimi imkanı sağlayacak.

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