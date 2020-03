Dünyaya virüs yayma temalı oyun Çin'de yasaklandı

Plague Inc; 2012 yılında yayımlanan, gerçek zamanlı bir strateji oyunu bugünlerde yaşadıklarımıza benzer bir temaya sahip olduğu için dünya çapında çok satanlar listesine girdi. Oyun; baş karakterin bir virüsü, tedavisi bulunmadan evvel tüm dünyaya yayması üzerine. Karakter virüsü dünyaya başarılı şekilde yayarsa oyunu başarıyla bitirmiş oluyor.

Plague Inc. adlı oyun

Oyundaki hikayenin hayal ürünü olduğuna inanmıyorlar

Koronavirüsün ortaya çıkması ile beraber Plague Inc satışları patladı. Oyun gündemin baş sırasına yükselirken geçtiğimiz günlerde Plague Inc kurucusu James Vaughan, oyunun hayal gücünden beslendiğini anlatsa da kimseyi inandıramıyor. Çin, Plague Inc adlı oyuna kendi vatandaşlarının erişimini engelledi. App Store üzerinden tamamen kaldırılan oyunun, neden kaldırıldığını merak edenler için hükumet uygulamada şöyle bir ibareye yer verdi, “Çin Siber Yönetimi tarafından belirlenen yasa dışı içeriği içermesi.”.

Oyun virüs yayma teması üzerine

Her ne kadar kapsamlı bir açıklama yapılmamış olsa da, Çin’in verdiği tepkinin sebebini tahmin etmek zor değil. Öte taraftan Plague Inc’in geliştiricilerinden Ndemic Creations, durumun kontrolün dışında olduğunu ve ekibin oyunu Çinli oyunculara geri getirmenin bir yolunu bulmak üzere çalıştığını belirtti.