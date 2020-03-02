Teknoloji Nubia Red Magic 5G, performans testinden başarıyla çıktı
MOBİL

Nubia Red Magic 5G, performans testinden başarıyla çıktı

Oyun oynama keyfini arttırmaya yönelik özel üretilen Nubia Red Magic 5G, AnTuTu testlerine girdi. Şirket Başkanı Ni Fei tarafından yapılan açıklamalara göre Red Magic 5G, AnTuTu performans testinden ortalamanın çok üstü bir puan ile çıktı

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Nubia 5g oyun telefonu
Nubia 5g oyun telefonu

Akıllı telefon sektörü, büyük bir hızla gelişmeye devam ediyor. Kimi teknoloji üreticileri akıllı telefonlarına ekledikleri kamera kurulumlarının kalitesini arşa çıkarırken kimi teknoloji üreticileri de mobil oyunseverler için özel olarak geliştirdiği telefonlarla ön plana çıkıyor. Çinli ZTE'nin alt markalarından bir tanesi olan Nubia da geliştirdiği oyun odaklı telefonlarla dikkatleri üzerine çeken geliştiricilerden bir tanesi.

Nubia Red Magic 5g

Nubia bir süredir, "Red Magic 5G" isimli bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu telefonun Snapdragon 865'ten güç alacağı ve 144 Hz ekran tazeleme oranına sahip olan ilk oyun telefonu olacağı zaten doğrulandı. Son ortaya çıkan bilgilerse, Samsung'un LPDDR5 16 GB RAM'lerinin bu telefona hayat vereceği ve cihazın Android 10 işletim sistemiyle çalışacağı yönünde. Şimdiyse bu telefonun AnTuTu sonucu ortaya çıktı.

Antutu puanı ortalamanın üstünde

Ni Fei'nin paylaşımına göre Red Magic 5G, AnTuTu'da 633 bin 724 puan almayı başarıyor. Geçtiğimiz dönemlerde kullanıcıların hizmetine sunulan ve ses getirmeyi başaran diğer telefonların hiçbiri, Red Magic 5G'nin aldığı puana yetişememişti. Geçtiğimiz dönemlerde, Xiaomi'nin yarın duyurması beklenen Black Shark 3 Pro 5G'nin bu testler sonucunda 620 bin 925 puan aldığı iddia edilmişti. Görünüşe göre Nubia ile Xiaomi, oyun odaklı telefonları ile karşı karşıya gelecekler.

Webtekno'nun haberine göre, Nubia Red Magic 5G, normal koşullarda "Mobil Dünya Kongresi" kapsamında duyurulacaktı. Ancak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyanın korkulu rüyası olan Corona virüsü salgını, bu kongrenin gerçekleştirilmesinin önüne geçti. Hal böyle olunca da Nubia'nın duyurusu iptal oldu. Şirket şu an için yeni oyun telefonunu ne zaman duyuracağına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

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