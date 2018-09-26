Duvarın arkasındaki kişi sayısını Wi-Fİ sinyali ile belirliyorlar

Bilim insanları Wi-fi sinyallerini kullanarak duvarın arkasındaki kişileri sayabilecek bir yöntem geliştirdi. geliştirilen bu yöntem sayesinden duvarın arkasında kaç kişinin olduğu çok az yanılma payı ile tespit edilebiliyor.

Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara’daki araştırmacılar sinyal güçlerinin seviyelerini ölçen bir matematik modeli çalışan alıcı geliştirdi. Wi-fi sinyallerini algılayan bu alıcı ortamda bulunan insanları kolaylıkla belirleyebiliyor.

PEKİ SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sinyal güçlerinin seviyelerini ölçen bir matematik modeli ile çalışan alıcı odanın içerisinde gezinen Wi-Fi sinyallerini tespit ediyor. İnsan vücudu havada yayılan Wi-Fi sinyallerini emiyor. Emilme sonucunda oluşan sinyallerde oluşan boşluğu tespit eden cihaz, duvarın arkasında dahi olsa kişi sayısını algılayarak tespit edebiliyor.

Söz konusu sistem yapılan araştırmaya en fazla 20 kişi ye kadar algılayabiliyor. En az ise 2 kişi algılayabiliyor. Hata payı ise en fazla iki kişide sınırlı kalıyor.

Buna ek olarak sistem içerideki kişilerin sadece sayısını verebiliyor. Konumları dizilimleri ve hedefe olan uzaklıklarını şimdilik tespit edemiyor.

Gelişme aşamasında olan bu özelliğin yukarıda bahsettiğimiz açıklarını da bilim insanları kapatmak için uğraşıyor. Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara’daki araştırmacılar bu teknolojiyi istenilen seviyeye getirdiklerinde askeri anlamda kayıplara ve bilinmeyenin tespit edilmesine yardımcı olacak. Bu teknolojinin çalışması için ise bir Wi-Fi sinyali olması yeterli.